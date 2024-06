Hellboy – Edition spéciale 30ème anniversaire

Hellboy revient avec un bel ouvrage, une édition spéciale, pour les 30 ans, avec 416 pages de récits captivants. Un album paru aux éditions Delcourt, en mai 2024, de Mike Mignola et d’un collectif, qui comprend le premier tome de la série principale et l’intégralité des récits courts, entre autres.

Le sergent-chef George Whitman, rédige son journal, le 23 décembre 1944, en Angleterre. Il explique que cela fait déjà deux jours qu’ils sont dans l’East Bromwich, et que rien ne s’arrange. Tous les hommes sont à cran dans le bled, et les habitants ne veulent pas parler… En expliquant qu’un commando d’élite nazi de première bourre rôde dans les parages, ils espéraient délier des langues, mais rien n’y fait. Comme si les nazis étaient leur dernier souci, alors que si c’était le cas, le sergent-chef ne serait pas là avec ses hommes ! Ils croient savoir qu’Hitler aurait expédié en Angleterre une espèce d’équipe spéciale. Un commando, des boches qui seraient un genre d’escouade de Chiens de l’Enfer. Ils seraient là pour accomplir une sorte de sortilège, convoquer des monstres, ressusciter les morts… Mais l’affaire a assez turlupiné l’état-major, pour amener jusqu’ici une unité d’élite spéciale de rangers.

L’univers de Mike Mignola et d’Hellboy est à retrouver dans ce bel ouvrage riche et dense, spécial anniversaire. C’est un plaisir de replonger dans ces aventures horrifiques incroyables, avec le premier tome, découpé en quatre chapitres et plein d’autres récits courts. Un album collector, qui constitue un point d’entrée pour les nouveaux lecteurs, mais aussi un objet de collection, pour les fans. Le personnage reste un incontournable des comics, présentant des aventures incroyables, mêlant horreur, surnaturel, guerre, combat, sang, mort, magie, démon, occultisme… Le démon cornu ne cesse de convaincre, à travers ces récits courts, à l’ambiance particulière, pesante, haletante, entre suspense, surprise et humour. Le dessin évolue, à travers les récits, et une galerie d’illustrations conséquente, vient compléter l’ouvrage.

