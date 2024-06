BELAPREM : tous les mercredis jusqu’au 31 juillet au 109 à Nice

Après le succès des trois éditions précédentes, les Belaprem’ sont de retour au 109 ! Depuis le 5 juin et jusqu’au 31 juillet, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics : chaque mercredi seront ainsi prévus des dj sets, des lives acoustiques et de nombreuses animations pour petits et grands. Tout au long de ces après-midi-soirées, l’entrée sera gratuite et il sera possible de danser, de se restaurer, de jouer au Mölkky, au baby-foot, au ping-pong, au pilou, et même de découvrir les expos temporaires du 109 ! Rien que ça !

Pour cette quatrième édition, Belaprem’ donne carte blanche huit partenaires et collectifs de talent proposant chacun un univers différent. Demandez le programme !

Le mercredi 26 juin, le collectif TWERKISTAN venu de Marseille invitera le public à une expérience immersive transcendantale avec un show alliant musique et performance. Il y aura les Djs Nasty N, Mamma Joe et Yung Pad.

Le 3 juillet : Tropical Twist – Dimitri From Panisse- Dj M – Memphis Mao – Macman Caravan – Mr Rêve

Le 10 juillet : Adventures – Jitter – James Falco – DJ Sandwich

Le 17 juillet : Twelty – We love amapiano – Afrobeat

Le 24 juillet : Kreattones – Andy Book, Enrico Vergo, Sarace

Le 31 juillet : Algèbre 3.0 Party – Grems x Lariate Club

Pour en savoir plus sur le concept de Belaprem’ et sur la programmation, nous avons contacté Tatiana Fontaine, programmatrice chez Panda Events.

France Net Infos : Les Belaprem’ sont programmés jusqu’au 31 juillet au 109. De quoi s’agit-il exactement ?

Tatiana Fontaine : C’est un événement familial gratuit, en open air, avec beaucoup de stands et d’artisans locaux, de 16h à 23h. Ca se passe au 109, qui est un des lieux culturels de Nice. Il y a un bon bouche-à-oreille. Les gens n’hésitent pas à s’installer dans des transats pour discuter ou écouter de la musique. Le public est très varié : des jeunes qui sortent du travail, des familles puisque le mercredi après-midi les enfants ne vont pas à l’école. Il y a d’ailleurs une kids zone pour permettre aux parents de se retrouver entre amis. Il y a aussi parfois un public plus âgé. On l’a remarqué surtout pour le Refugee food festival. Les gens étaient curieux de goûter des spécialités venues d’ailleurs.

France Net Infos : Comment est né ce projet ?

Tatiana Fontaine : Il a été mené en collaboration avec la Ville de Nice, le 109 et Panda Events, qui a toujours eu le désir de créer un événement gratuit pour tous les Niçois, et pour mettre en avant tout ce qui se fait localement. C’est bien de pouvoir faire rayonner le 109.

France Net Infos : Pouvez-vous nous parler de la prochaine date, le 26 juin ?

Tatiana Fontaine : C’est TWERKISTAN, un collectif qui vient de Marseille, qu’on connaît bien. Il travaille avec des Djs niçois. On est sur un thème un peu plus urbain. Il y aura des groupes de danse qui viendront faire des performances. On est très contents de cette date.

France Net Infos : Quels sont les autres temps forts de cet événement ?

Tatiana Fontaine : Le 3 juillet, Tropical Twist va être sur une thématique niçoise. Il y aura un stand de socca et de pissaladière. On va essayer de faire un concours de lancer de pilou. Il y aura aussi un atelier céramique pour les grands et les petits. Je pense que ce sera un temps fort de la programmation.

France Net Infos : Pendant l’été, Panda Events va accompagner plusieurs autres événements…

Tatiana Fontaine : On travaille en collaboration avec Allover sur Les Plages Electro à Cannes en août et le Festival Crossover qui aura lieu en septembre à Nice. D’ailleurs, en marge du Crossover, il y aura d’autres dates notamment le 20 juillet à Isola et aussi au 109, au Frigo 16 et au Théâtre de Verdure en septembre pendant le Crossover. Cet été, Allover va reconduire le projet de Gare Croisette à la Gare maritime de Cannes. Ce sera aussi un événement familial, avec des blinds tests, des thématiques, un peu comme les Belaprem’.