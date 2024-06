Tout est bon dans le loup – Ed. Kaléidoscope

Tout est bon dans le loup est un album jeunesse, de Didier Lévy et Irène Bonacina, paru aux éditions Kaléidoscope, en mai 2024. Un livre qui vient décrire le grand méchant loup, entre babines, pelage, dents, cœur, moustaches, truffe, griffes, estomac, réputation…

Après un sommaire illustré, avec des légendes, c’est le pelage du loup qui est à retrouver dans un premier temps. Il est expliqué que l’animal aime ses poils bien rêches et drus. Il déteste être doux, comme une peluche. Cependant, il ne détesterait pas, parfois, un peu de tendresse. Alors, un jour, l’animal prend un carton et écrit dessus : « Câlins gratuits ». Il l’écrit aussi en anglais, car il y a des touristes qui sillonnent les bois, parfois ! Le loup installe le carton à ses pieds, et patiente jusqu’au soir. Mais personne ne vient le voir. Alors le loup laisse le carton là et s’en retourne à sa tanière, les épaules basses et l’air triste. Lorsqu’il revient, le lendemain matin, quelqu’un se tient devant son carton !

A travers différentes parties du corps du loup, entre autres, l’album vient présenter l’animal. Ainsi se présentent différentes histoires autour de l’animal mal aimé, qui aimerait bien qu’on évoque sa sensibilité, son pelage, ses moustaches brillantes… Le livre propose ainsi de découvrir ce grand méchant loup différemment, avec une note d’humour très plaisante. Les références restent et l’on en joue, pour présenter ce loup pas si méchant et terrible, qui aimerait que l’aime différemment. L’album est rythmé, plaisant, drôle, offrant à redécouvrir cet animal emblématique des contes, sous en angle amusé. La recherche d’identité, le regard des autres restent au cœur de ce récit riche et intéressant, plutôt bien mené. Le dessin offre un trait fin et fluide, des personnages expressifs et un univers plaisant.

Tout est bon dans le loup est un album jeunesse amusant, des éditions Kaléidoscope. Un livre qui vient présenter différemment cet animal incontournable des contes pour enfants, entre sensibilité, humour et nouveau jour !