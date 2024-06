Il y a un cauchemar dans mon placard – Mercer Mayer

Bonne nouvelle, le grand classique « Il y a un cauchemar dans mon placard » de Mercer Mayer vient d’être réédité en grand format aux Editions Gallimard Jeunesse. Fortement plébiscité par l’Education nationale, les enfants vont découvrir l’histoire d’un garçon apeuré par le cauchemar qui habite son placard chaque nuit. Va-t-il réussir à s’en débarrasser ?

Quelques mots sur l’histoire

« Il y a un cauchemar dans mon placard » raconte l’histoire d’un petit bonhomme aux aguets dans son lit au moment du coucher. Il confie au lecteur qu’il a l’habitude de fermer la porte de son placard tous les soirs parce qu’un cauchemar s’y trouve. Pour autant, lorsqu’il se retrouve dans son lit, il reste vigilant. Armé de ses meilleurs jouets de combattant, il se tient prêt à intervenir lorsque le cauchemar fera son entrée, car il veut enfin s’en débarrasser. Une fois dans le noir, le cauchemar qui ressemble à un monstre gluant fait son apparition, accueillit violemment par le garçon. Effrayé, le cauchemar se met à pleurer, et le petit décide de l’inviter dans son lit pour le consoler…

« Il y a un cauchemar dans mon placard » est unique visuellement. Mercer Mayer raconte ces choses qu’il a vécu enfant avec justesse. Et notamment cette peur du noir qui préoccupe les tout-petits. Pour les aider, il transmet avec humour, de façon à dédramatiser et faire en sorte que l’enfant réussisse petit à petit à vaincre ses peurs. Et cela fonctionne ici, puisque la situation s’inverse, montrant que le cauchemar est finalement plus apeuré que le garçon.

L’idée de la réédition en format XXL va plaire aux enfants curieux de voir les illustrations en grand format. Cela ajoute du suspense à l’histoire, et cela permet de voir à quel point ce cauchemar est laid ! Ils vont apprécier de s’attarder sur des détails mis en valeur par le style bien particulier de l’auteur, qui réussit à nous embarquer dans une chambre d’époque, aux couleurs obscures. Nous avons particulièrement aimé la forme démesurée du cauchemar à comparaison du petit. Ainsi que la conclusion rassurante qui dit qu’il n’y a pas de place pour un autre cauchemar dans son lit.

La narration est suffisamment brève et percutante pour que les enfants à partir de 3 ans comprennent l’intégralité de l’histoire. Ils vont rapidement comparer la situation avec la leur, et pourquoi pas, parler de leurs propres cauchemars avec leurs proches.

Désormais, « Il y a un cauchemar dans mon placard » est à retrouver dans tous les rayons de littérature jeunesse en petit et grand format.