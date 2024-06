Les boissons fruitées Clipper : must-have de l’été

L’été est la saison idéale pour découvrir de nouvelles boissons rafraîchissantes et délicieusement fruitées. Et rien de mieux pour cela que se tourner vers la célèbre marque de thé anglaise que nous suivons avec passion depuis des années. En effet, découvrez pour la première fois les boissons fruitées Clipper. Après avoir conquis nos cœurs avec ses thés glacés, Clipper innove à nouveau et propose des boissons parfaites pour les chaleurs à venir.

Une recette rafraîchissante et naturelle

Fabriquées en France, ces boissons fruitées Clipper résultent d’un mélange d’eau, de jus de fruits biologiques et d’arômes naturels. Sans sucres ajoutés, elles ne contiennent que les sucres naturellement présents dans les fruits. Cela permet de retrouver en version froide les saveurs délicates et naturelles des infusions Clipper. Cette composition saine et naturelle est idéale pour se rafraîchir tout en prenant soin de sa santé.

Un format pratique et écologique

Le format canette de ces boissons fruitées Clipper est parfait pour toutes les aventures estivales. Que ce soit pour un pique-nique, sur la route des vacances ou sur la plage… En randonnée ou même au bureau, ces boissons pratiques et nomades sont faciles à emporter partout. De plus, Clipper a pensé à tout : le pack est entièrement recyclable, en ligne avec les engagements écologiques de la marque. C’est un plaisir de consommer une boisson qui allie goût, praticité et respect de l’environnement.

Des saveurs irrésistibles

Clipper décline sa nouveauté en trois saveurs si douces et agréables qu’il m’est difficile de choisir une préférée :

Camomille, Pêche et Orange : une combinaison apaisante et fruitée, parfaite pour se détendre.

: une combinaison apaisante et fruitée, parfaite pour se détendre. Citron, Gingembre et Rooibos : une alliance vivifiante pour un coup de fouet rafraîchissant.

: une alliance vivifiante pour un coup de fouet rafraîchissant. Citron Vert, Citron et Menthe : un mélange classique et rafraîchissant, idéal pour les journées les plus chaudes.

Inutile de résister, le mieux est de succomber à ces boissons fraîches qui accompagneront la saison estivale avec punch. Ces nouvelles boissons fruitées Clipper promettent de devenir les indispensables de l’été, alliant saveurs délicates et plaisir sain. Alors, n’attendez plus pour les essayer et faire de votre été une saison encore plus savoureuse !

