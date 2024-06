La Première née – Les chroniques de Saylok

La première née est un roman de fantasy, d’Amy Harmon, qui débute avec ce premier livre, Les chroniques de Saylok, paru en mai 2024, aux éditions Charleston. Un roman fantastique féministe, dans un univers inspiré par la mythologie nordique, qui entremêle romance, tragique et épique.

Dagmar préférait prier à l’extérieur. En effet, les murs du temple avaient beau offrir calme et fraîcheur, la pierre restait dépourvue de vie et coupait Dagmar de cet émerveillement qui lui donnait justement envie de prier. Lorsqu’il marchait dans les bois, touchait les arbres, ou encore qu’il traversait les collines en herbe qui s’élevaient dans tout Saylok, Dagmar se sentait l’âme libre. Jaillissaient alors jusqu’à ses lèvres, les prières de son cœur. Il priait Odin, le Père de Tout, bien que ce mot suscite toujours en lui un vague sentiment de culpabilité. Son père à lui était un guerrier puissant et redouté. Il était bien décidé à ce que son fils le devienne à son tour…

Entre fantasy et romance, le récit semble particulier, présentant un univers riche et plutôt intéressant. Desdémone, guerrière féroce, reniée et abandonnée, va accoucher dans la douleur, et avant de mourir lancée une malédiction sur l’île de Saylok. Avec son sang et les runes interdites, elle fait en sorte qu’aucune fille ne naîtra sur l’île, afin que les hommes ne les brisent pas. Quelques années plus tard, les terres maudites voient naître une petite fille, Alba. Bayr va devoir prendre soin de la jeune Alba, pour le destin de l’île, car devant eux se dresse l’impitoyable Banruud. Le roman est assez bien mené et découpé, présentant un récit fantasy, mêlé à de la romance. Un doux mélange, avec cette magie ancestrale des runes, qui rappelle la mythologie nordique, tout comme les dieux évoqués. La plume est fluide, les héros forts, touchants, courageux, dans ce royaume maudit, où l’espoir semble perdu.

La première née est une saga fantastique, qui débute avec le premier livre Les chroniques de Saylok, des éditions Charleston. Un roman qui entremêle romance, tragique et épique, avec une teinte de magie, de croyance, de malédiction et d’espoir.