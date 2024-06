Mes premières petites chansons au jardin – Ed. Gründ

La collection Un livre sonore à toucher, des éditions Gründ, se complète avec le titre Mes premières petites chansons au jardin, paru fin avril 2024. Un ouvrage de Marta Sorte, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir des chansons à écouter et à toucher du bout des doigts !

Le jardin est à l’honneur cette fois-ci, en commençant avec un escargot. La petite bête se retrouver sur la couverture ajourée, qui le laisse ainsi apparaître à la première double page. La comptine « Escargot rigolo » est à écouter, en actionnant la puce sonore et la coquille du petit animal à caresser ! Une grande illustration accompagne les quelques paroles notées, pour que les parents puissent également chanter. La double page suivante présente les choux, dans le potager. Ainsi c’est la chanson « Savez-vous planter des choux ? » qui est à retrouver et à écouter.

Cinq chansons, cinq grandes images et cinq matières sont donc à retrouver et à découvrir dans ce joli recueil coloré. Le livre vient éveiller les jeunes lecteurs, qui vont s’amuser à actionner les puces sonores, à se dandiner, à écouter, et à toucher les différentes matières présentées. Un éveil des sens tout en découvrant le jardin et ce qui s’y trouve. Le livre sonore peut s’apparenter à un imagier, présentant un escargot, un chou, une fourmi, un lapin… Un ouvrage qui invite à l’observation, pour faire attention au monde qui nous entoure. Il éveille également en douceur les tout-petits au langage. Le livre carré, aux coins arrondis, tient parfaitement en main, pour être facilement manipulé par les enfants. Le dessin reste rond, simple et coloré, offrant un bel univers graphique.

Mes premières petites chansons au jardin est un livre de la collection Un livre sonore à toucher, des éditions Gründ. Un ouvrage adapté aux tout-petits qui vient éveiller les enfants autour de dessins colorés, de chansons à écouter et de matières à toucher.