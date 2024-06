Hawkmoon – Le dieu fou

Le dieu fou est le troisième tome de la série fantastique Hawkmoon, paru aux éditions Glénat, en mai 2024. Une bande dessinée, de Jérôme le Gris, Benoît Dellac et Luca Bulgheroni, qui présente la suite des aventures épiques de Dorian Hawkmoon.

Il volait vers l’est, s’arrêtait uniquement pour dormir et manger. Le comte Airain avait confié à Dorian, le flamant Nessius, une bête puissante et impressionnante. Grâce au vol tranquille de la bête, le monde défilait lentement en dessous d’eux. Un monde qui agonisait, car les armées granbretonnes avançaient partout. Les anciens duchés libres d’Europe ne sont plus que batailles ou désolations, et ceux qui tiennent encore, ne tarderaient pas à sombrer ! Partout se répandaient le feu et l’horreur jusque dans les contrées, les plus reculées. Pendant un temps, le comte Airain avait espéré que la menace de l’empire serait le moyen d’unir enfin les nations turbulentes d’Europe. Mais chaque jour, la vue de la terre en feu, épuisait tout espoir… L’ennemi devenait si puissant, qu’il était désormais difficile d’agir. Il aurait fallu pour cela agir plus tôt ! Mais pour l’heure, la quête de Dorian était ailleurs…

Le voyage de Dorian va couper court. En effet, un archer va prendre pour cible le flamant, pour en faire un festin. Malheureusement, Dorian tombera aussi. C’est donc avec un curieux compagnon que la quête se poursuit, mais sur terre ! Un étrange compagnon, qui va le guider dans des territoires reculés et hostiles. Mais ce n’est pas la seule rencontre que va faire notre héros. La bande dessinée offre ainsi un nouveau tournant au récit épique, avec quelques révélations. L’intrigue est relancée et suggère une suite toujours plus mouvementée et pleine de danger pour le monde libre. Entre pouvoir, magie et soumission des peuples, tout en conservant le combat et le danger, l’album offre une histoire bien menée et captivante, assez sombre et inquiétante. Les références se mêlent dans ce récit de fantasy épique, à grand spectacle. Le dessin reste captivant, avec un trait puissant et énergique.

Le dieu fou est le troisième tome de la saga de fantasy Hawkmoon, des éditions Glénat. Un album captivant et sombre, qui relance l’intrigue, avec des rencontres, des révélations, un danger supplémentaire, suggérant une suite toujours plus épique.