Bienvenue au musée ! – Plus 140 volets à soulever

« Bienvenue au musée ! » est un livre jeunesse écrit par L. Brownridge et illustré par E. Seo. Les auteurs racontent l’histoire d’une famille chat qui décide de passer une journée au musée à la découverte de trésors venus du passé. Les enfants ayant soif de découverte vont aimer leurs aventures et pourront également jouer à découvrir ce qui se cache sous les 140 volets.

Quelques mots sur l’histoire

Papi et mamie chaton ont décidé d’emmener leurs petits chatons, Lupin, Pip, Sorrel et Bud au musée. Excités de s’y rendre, ils sont loin de s’imaginer qu’il y aura autant de choses à voir. Ils vont faire un tour chez les vikings à la découverte de la Mythologie nordique. Puis, ils se rendront dans une salle de costumes d’époque et participeront à un défilé de mode historique. Ils seront en admiration dans la salle des pays d’Asie de l’Est et notamment devant la calligraphie chinoise. Au fur et à mesure de la visite, ils observeront des tableaux vieux de 400 ans, une salle dédiée à la Préhistoire, ainsi qu’une pièce consacrée à l’histoire naturelle. Sans oublier les dinosaures qui fascinent toujours autant. Et enfin, ce petit tour dans l’espace qui passionne notamment Lupin.

Le livre aux 140 volets « Bienvenue au Musée ! » est impressionnant par sa narration pointue qui dénote du côté enfantin du livre. Une façon ludique de permettre aux enfants d’acquérir des bases en histoire, art et culture. Ils vont apprendre énormément de choses qu’ils seront fiers de partager avec leurs proches. Cela va les pousser à plonger dans le passé, au cœur d’univers qui leur sont méconnus. Ils vont acquérir du vocabulaire et prendre de l’avance sur des choses qu’ils n’ont pas encore vues à l’école. Ils vont donc être observateurs de l’Art dans sa globalité et feront des sauts dans le passé à la découverte des richesses artistiques du monde. Enfin, pour les plus petits, ils pourront se challenger sur les volets à soulever tout simplement, ils vont beaucoup s’amuser.

« Bienvenue au musée ! » est un livre jeunesse à retrouver aux Editions La Martinière Jeunesse.