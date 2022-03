Immersion intense dans le monde d’Alkymia de Joffrey Lebourg

Le premier tome de la saga des 7 Reliques est paru aux Éditions Des Auteurs Des Livres. Il s’inscrit directement dans le genre de la « fantasy », un style imaginaire très populaire chez toutes les générations. Ce genre inclut forcément des forces surnaturelles et inventées, qui renvoient aux mythes fondateurs. La présence de la magie est souvent inévitable et acceptée comme une évidence. C’est bien le cas pour Le Réveil d’Entropia, qui n’est que le début d’une longue aventure. Le résumé de ce premier opus est simple et classique. Le lecteur découvre Cordélia, l’héroïne principale de ce roman riche en scènes d’action et en personnages. Ce livre plaira aux adolescents qu’aux adultes, même si la cible idéale pour ce genre d’ouvrage est plutôt jeune.

L’auteur lui-même semble être un grand consommateur de livres de ce type et cela se voit, au nombre de références et inspirations qui se glissent au fil de la lecture. Joffrey Lebourg imagine ici le destin exceptionnel de Cordélia. Cette sublime héroïne, décrite avec des yeux presque « amoureux » est à la fois belle physiquement ainsi que dans le cœur. Son mental de fer contredit les clichés sexistes véhiculés par certains écrivains, qui préfèrent faire passer les femmes pour des jouvencelles en détresse. Le ciel tombe sur la tête de Cordélia, le jour où elle apprend qu’elle a été choisie pour repousser le démon Entropia, obsédé à l’idée de retrouver la domination sur les forces armées. Ainsi, il pourrait exercer les pleins pouvoirs sur Alkymia, l’univers dans lequel se déroulent toutes ces aventures diverses et variées.

Mais qui est Cordélia ? Une noble, une bourgeoise experte dans le maniement de l’épée ? Pas vraiment. À la manière d’un Luke Skywalker fermier et inconscient des enjeux intergalactiques, Cordélia s’engouffre dans la brèche de la destinée : des jeux qui sont décidés par les dieux et non pas par une mortelle comme elle. Malgré une réticence très marquée, la jeune femme se lance sur le chemin de son existence. Deux autres personnages féminins forts lui permettront de soulever des montagnes. La présence d’une carte détaillée en début de roman aide considérablement le lecteur à comprendre l’étendue de cette vaste planète. 7 continents pour 7 tomes, l’écrivain a fait le choix de diviser pour mieux régner…

Le style très jeune de l’auteur Joffrey Lebourg est encourageant. Au fil de ses futurs travaux, l’amélioration sera certainement au rendez-vous. Se lancer dans un projet pharaonique demande une grande maîtrise de la langue et de la narration. Le vocabulaire a été minutieusement sélectionné, afin de donner une certaine élégance au texte. Cela s’exprime notamment par le biais de longs passages descriptifs, qui correspondent avec le genre des livres des siècles précédents, et qui sont aujourd’hui devenus des classiques.

En établissant des parallèles entre cette planète Terre que nous connaissons et ce monde, l’écrivain décide d’accorder plus de crédibilité au « lore » qui compose l’environnement des 7 Reliques. Au cours de cette épopée, Cordélia traverse des paysages différents : forêts, villages aux côtés de ses alliées, dont Amber, l’Elfe de lignée royale et Louane. Ces deux princesses sont des combattantes hors pair, qui écrasent aisément les obstacles qui se dressent sur leur voie vers la réussite et l’accomplissement de leur quête…

Le premier tome des 7 Reliques, Le Réveil d’Entropia de Joffrey Lebourg est un concentré de références aux jeux et livres de l’imaginaire. En cherchant à mélanger ses lectures de prédilection, il parvient à donner une identité certes complexe et désordonnée à son décor. Ce constat est tout à fait justifiable pour les premiers livres, épisodes et opus de films qui ont pour objectif de poser une base, des fondations à développer plus tard. Les éléments qui portent à confusion ici sont sans doute des prétextes et des indices, qui seront utilisés a posteriori pour justifier des choix. Par exemple, le retrait de Cordélia, présentée comme une rebelle insoumise pourrait bien se révéler encore plus forte que ses deux protectrices.

Un premier livre d’une saga prometteuse, qui pourrait trouver un public amateur du genre fantasy.

Acheter “Les 7 reliques, tome 1 : Le réveil d’Entropia” :

* Date de parution : 28/02/2022

* Édition Des auteurs des livres

* Joffrey Lebourg

* Genre : Romans

* Sous-catégories : Fantasy

* Prix : 18,99 euros

* ISBN : 978-2-492375-09-5