Questions Réponses – Les élections

Les élections est un nouveau titre de la collection Questions Réponses, des éditions Nathan, paru en janvier 2022. Un documentaire, pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans, qui présente 32 questions pour découvrir les élections et répondre aux questionnements les plus fréquents.

L’ouvrage débute directement avec une double page et plusieurs questions et réponses. Ainsi, la première à découvrir est « Qu’est-ce qu’une élection ? ». Un paragraphe court, vient répondre à la question, expliquant que les citoyens votent pour la personne qui va les représenter, pour une commune, ou un pays. C’est par le vote que chacun peut exprimer ses opinions, en choisissant le candidat le plus proche de ses idées. L’élu choisi prendra donc des décisions politiques au nom des citoyens, pendant une durée déterminée. D’autres questions invitent à savoir comment choisir l’élu, et ce qu’est la politique. Sur la double page suivante, c’est le vote en lui-même qui est présenté, accompagné d’une frise chronologique, pour découvrir l’évolution du vote en France.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs, peuvent découvrir les élections, le vote, le devoir citoyen, les candidats, les élus, les programmes, une campagne et son financement, les sondages… Beaucoup de thermes prennent ainsi significations, pour les enfants, curieux, mais qui ne comprennent pas toujours tout. Les réponses sont claires, présentées dans de petits paragraphes avec des mots adaptés. La découverte est ludique, bien rythmée, avec les doubles pages qui présentent différents thèmes, autour des élections, et des illustrations. Des frises, des portraits, des cartes et des petits paragraphes « Incroyable » viennent compléter efficacement le documentaire. Un quiz suggère de vérifier les acquis des enfants, ou de jouer avec les parents, pour savoir qui répond le mieux !

