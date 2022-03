MOMIX – Alice aux Folies Bergère – Paris

Cette œuvre fascinante de Lewis Carroll n’est pas relatée de manière fidèle mais elle demeure le point de départ d’un ballet multiforme où les corps des danseurs, à la fois athlètes et illusionnistes, se métamorphosent et hypnotisent les spectateurs.

Tout au long de son voyage, Alice cherche son chemin parmi les créatures étranges et les personnages fantastiques qui le peuplent, avec des chorégraphies d’une inventivité et d’une beauté sans pareilles grâce à l’imagination fantasque et si singulière de son directeur artistique Moses Pendleton.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS

Du 24 mars au 10 avril 2022, tous les soirs du lundi au samedi à 20h – le dimanche à 16h

Les Folies Bergère – 32 rue Richer – 75009 Paris

par téléphone : 0892 68 16 50

En ligne : www.oscarprod.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : à partir de 15 euros