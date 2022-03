Les aventures originales de Red Sonja, le troisième volume

La collection des éditions Graph Zeppelin Les aventures originales de Red Sonja, se poursuit avec ce troisième volume paru en janvier 2022. Un album qui comprend huit aventures de la guerrière rousse, parues entre 1978 et 1979, par Roy Thomas, Clair Noto, Frank Thorne et John Buscema.

Red Sonja a été poursuivie, après avoir massacré un roi Hyrcanien excessivement pressant. La guerrière se retrouve juchée et entravée sur un échafaud de fortune, tandis qu’une foule excitée et assoiffée de sang, vocifère autour d’elle. Son tourmenteur, le fils du roi de Skranos, Oryx, se prépare à abaisser son bras, le signe rageur qui déclenchera sa mort… La foule réclame la mort de la jeune femme, alors que Red Sonja explique que si elle n’avait pas cette corde autour du cou, elle le tuerait d’une manière expéditive. La populace est satisfaite de cette pendaison, qui est comme un spectacle. Certains hommes admirent ses jolies cuisses, sa silhouette fine. Mais les réponses et retours de la jeune femme lui valent d’être traitée de sorcière. Pendant ce temps, Suumaro observe la scène et l’étrangère. Il la trouve courageuse et admet qu’elle ne mourra pas aujourd’hui !

Ce nouvel album présente huit nouvelles aventures, pour l’Hyrkanienne, qui se suivent. En effet, certaines scènes et certains dialogues font référence à des récits passés. Dans ces nouvelles aventures, la jolie guerrière rousse est accompagnée de Suumaro, homme courageux, mais qui semble attendre un peu plus de Red Sonja, qui reste égale à elle-même. Elle ne se laisse pas approcher, elle est combattante, déterminée, courageuse et même redoutable. Les différentes aventures s’enchainent pour l’héroïne qui trace sa route à coups d’épée, affrontant toutes sortes de dangers et d’épreuves. La diablesse à l’épée ne laisse pas indifférents, tant par sa bravoure, que son parlé ou encore ses formes. Le dessin est plaisant, dynamique, présentant quelques belles scènes d’action, et un bestiaire parfois fascinant.

Les aventures originales de Red Sonja se poursuivent avec ce troisième tome, des éditions Graph Zeppelin. Un album plaisant, plein d’action, qui présente huit aventures de la diablesse à l’épée, héroïne déterminée qui affronte de redoutables guerriers et monstres maléfiques…

Red Sonja