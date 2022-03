La sorcière aux champignons Tome 1 – Glénat manga 

Luna est une sorcière noire, vivant dans la forêt, et crainte de tous les villageois. Car, personne ne doit avoir de contact avec la peau de cette « sorcière aux champignons ». Elle est comme «toxique ». Aussi, elle vit seulement accompagnée d’animaux, subsistant en vendant les nombreux remèdes qu’elle confectionne avant de les vendre à l’apothicaire du village.

Pour pallier à sa solitude, son seul passe-temps est la lecture. Mais, un jour, elle va commencer à découvrir ce que sont les sentiments. Problèmes évidents à venir !

Un premier tome d’un shojo médiéval-fantasy aussi ravissant que dangereux, à découvrir aux Éditions Glénat Manga depuis le 2 Février 22. (+12)

Le décor :

Un chaudron fumant au milieu d’une forêt …

Luna, la jeune sorcière, s’affaire à concocter quelques remèdes à base de produits de la nature, grâce à l’aide des esprits de la vapeur. Ses compagnons l’a regarde avec beaucoup d’intérêt.

Tous les trois mois, elle ramène ses produits magiques, au village le plus proche, chez l’apothicaire qui les lui rachète, non sans peur ! Car, partout où passe cette sorcière noire, poussent des champignons plus ou moins vénéneux. Et, même sa peau et son contact est un véritable poison.

C’est un temps où, la famille royale a accepté la magie dans ses rangs, désignant ceux qui se rangent à leur côté des sorciers/res blancs. Et ceux qui ne veulent pas se plier à leur joug, les sorciers/res noires.

Malgré les regards méfiants, les portes qui se ferment et les réflexions blessantes qu’elle entend sur son passage, elle sait qu’elle sera la bienvenue dans deux boutiques du village. Chez l’apothicaire, même s’ il garde précieusement son masque sur son nez et évite tout rapprochement avec elle. Chez le libraire, où elle achète, grâce à l’argent gagné avec ses ventes de remèdes, une tonne de livres.

N’ayant aucun amis/es, à part ces animaux de compagnie, elle se perd dans ses histoires qu’elle aime lire après une dure journée de travail. C’est ainsi qu’un beau jour, malgré elle, après avoir lu une histoire d’amour, elle tombe sous le charme d’un jeune garçon du village … évidemment inaccessible pour elle !!

Le point sur le manga :

Une première œuvre de Tachibana Higuchi, aux Éditions Glénat Manga. Les graphismes sont ravissants et le scénario délicieux ! On découvre tout un univers médiéval-fantasy, grâce à cette sorcière aux champignons. Le mangaka nous y décrit sa vie, ses rencontres, comme un conte, entre narrations et dialogues. Quelques flash-backs nous aident à comprendre la situation de ce royaume et le rapport avec la magie.

Ses graphismes sont particulièrement soignés et délicats, et Tachibana Higushi entrecoupe son récit avec plusieurs « intermèdes explicatifs : sur le choix de l’époque de son histoire, les vêtements de la protagoniste principale. Ainsi que de nombreux détails sur ses créatures magiques, et ses champignons.

L’accent est mis sur les sentiments nouveaux ressentis par la protagoniste principale, et la confrontation avec une dure réalité. Tandis que les thèmes abordés en fond sont la chasse aux sorcières, la différence, la solitude, et l’impossibilité d’être aimée.

La conclusion :

Glénat Manga nous offre ici, un shojo dont la couverture présente cette jolie petite sorcière à côté de ses champignons. Bien que vénéneux (amanite phalloïde), ils rajoutent à ce cover de la matière et un aspect pailleté très attirant ! La sorcière aux champignons charmera son public, grâce à un récit très doux, entre beauté des premiers sentiments amoureux, et sorcière ingénue, alternant entre graphismes délicats, mine d’information sur cet univers et personnages attachants.