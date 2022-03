Contes de Princes et Chevaliers est un roman, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, paru aux éditions Beluga. Un livre, d’Evelyne Brisou-Pellen et Virginie Grosos, qui présente quatorze contes autour de chevaliers et de princes bretons.

Le Prince Trouille-les-Pétoches vivait au château fort de La Hunaudaye. Mais le prince qui était très peureux, il ne s’aventurait jamais au-dehors du château isolé au milieu des forêts et des marécages. Les douves protégeaient le solide château, mais le pont-levis était un danger, car on pouvait rentrer par-là. Aussi, certains soirs, le prince avait des difficultés à s’endormir. Lorsqu’il se glissait sous ses draps, il voyait des fantômes derrière chaque tableau, des voleurs derrière chaque meuble, des vampires derrière chaque fenêtre. La reine était désolée, car un prince aussi peureux, ne faisait pas sérieux. Elle demanda à un médecin quelques conseils. Après de savants calculs, le médecin annonça qu’il fallait enlever tous les tableaux, tous les meubles et cacher toutes les fenêtres.

Les princes et chevaliers à découvrir dans ce recueil d’histoires diverses, sont particuliers, pas comme les autres. Des récits originaux, amusants, et aventureux malgré tout, avec un prince peureux, un petit chevalier, un prince paresseux, un chevalier qui ne sait pas lire… Les récits sont assez courts, plaisants à lire pour les jeunes lecteurs, adaptés, amusants, présentant un univers fabuleux, mais aussi décalé et drôle. Les personnages parfois excentriques, maladroits, mais plutôt attachants et sympathiques. Des villes de Bretagne font référence, et interpelleront. Les histoires sont accompagnées d’illustrations, en noir et blanc, fabuleuses. Le trait est moderne, dynamique, rond et très plaisant.

Contes de Princes et Chevaliers est un roman, des éditions Beluga, qui regroupe quatorze histoires. Des récits d’aventures, amusantes, rigolotes, avec des héros surprenants, peureux, paresseux et bizarres, mais pourtant, princes ou chevaliers…

