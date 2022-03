Conan le cimmérien – Xuthual la Crépusculaire

Xuthual la Crépusculaire est le treizième tome de la série Conan le cimmérien, des éditions Glénat, paru en janvier 2022. Une bande dessinée de Christophe Bec et Stevan Subic, qui s’inspire de l’œuvre de robert E. Howard, pour ce récit captivant, morbide, aux sous-entendus érotiques.

Dans le désert du sud, Conan et sa compagne errent. Ils avaient fui, ils continuaient d’avancer dans le décor aride balayé d’ondes de chaleur. Les cavaliers Stygiens avaient renoncé à leur traque, mais Conan et Natala n’avaient pas osé revenir en arrière. Ils affrontaient le désert, ils s’étaient enfoncés plus profondément dans ce paysage désolé, à la recherche d’un point d’eau providentiel. Leur chameau avait succombé, ils devaient avancer en marchant… Le jour, le soleil frappait cruellement leurs peaux. La nuit était d’une froideur glaciale. Le barbare avançait malgré tout, il possédait la force nécessaire à un monde sauvage. Il pouvait survivre là où des hommes civilisés auraient déjà péri depuis longtemps. Natala, elle avait été endurcie par sa captivité. Elle était plus résistante qu’une femme ordinaire. Mais le voyage était trop long, elle avait fini par s’écrouler à terre…

Alors qu’ils fuient les guerriers Stygiens, Conan et sa compagne, Natala, errent dans le désert. A bout de souffle et de force, ils trouvent une mystérieuse cité, Xuthual. Le salut aux yeux des deux amants qui espère y trouver de l’eau et de la nourriture. Mais dans la cour, le silence qui règne laisse présager le pire… Ainsi, c’est une nouvelle aventure fantastique qui est à découvrir, avec cette bande dessinée particulière, où le héros, à bout de forces, va tout faire pour survivre ou du moins se battre pour sa vie et celle de Natala. Les surprises sont grandes dans ce récit, entre le dieu de la forteresse, la drogue et les sous-entendus érotiques. L’album est donc pour un public averti, offrant un récit horrifique et captivant, avec un héros toujours aussi combatif et surprenant, droit et puissant. Le dessin est tout aussi particulier, avec un trait parfois maladroit, jouant beaucoup avec les ombres.

Xuthual la Crépusculaire est le treizième tome de la série Conan le cimmérien, des éditions Glénat, qui présente un nouveau récit, inspiré de l’œuvre de Robert E. Howard. Un album sombre, captivant, aux sous-entendus érotiques, qui conviendra à un public averti.

Conan le cimmérien