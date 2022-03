English Tea Shop – La révolution du thé

English Tea Shop, marque anglaise, proposent des thés issus d’une agriculture biologique, raisonnable et équitable. La révolution autour du thé est de rendre l’agriculture biologique attractive, améliorer le quotidien des agriculteurs et favoriser la transmission et l’éducation.

Voilà 10 ans que la marque anglaise English Tea Shop a été créée, une marque de thés bio, qui a donné naissance à un mouvement, qui aujourd’hui fait toujours échos et s’amplifie aussi. Les principaux objectifs sont toujours les mêmes, soit de développer l’agriculture biologique au Sri Lanka, d’améliorer le quotidien des agriculteurs, et de leur donner des perspectives d’avenir.

Aussi, la communauté English Tea Shop, de la ferme à la tasse à savourer, célèbre chaque étape de fabrication, de ceux qui travaillent la terre, à ceux qui dégustent les mélanges. Aussi, le respect mutuel, le partage des valeurs, pour créer ensemble un beau et bon produit, créent un lien fort entre chaque étape. Une belle révolution pour des thés et infusions biologiques qui plaisent…

Les démarches de la marque English Tea shop, sont donc à découvrir, pour comprendre la force de cette marque qui a su plaire et qui plaît toujours, entre approche et ambition. L’approche est équitable, biologique et durable et l’ambition est de mettre en valeur ce thé biologique et créer un environnement prospère pour les agriculteurs.

Ainsi, 3000 agriculteurs travaillaient avec la marque, pour l’année 2021. Ces producteurs ont vu une hausse de leurs revenus, grâce à la certification biologique. Une grande partie des agriculteurs sont engagés sur des critères de développement durable additionnels, tels que l’émission de gaz, la biodiversité, la gestion de l’eau et des sols, la consommation d’énergie… Pour favoriser la transmission et l’éducation, un accompagnement vers l’autonomie est mis en place, pour contribuer à l’évolution professionnelle, avec l’aide de formation et d’investissement, notamment dans l’éducation des enfants.

Aussi, choisir les thés et infusions English Tea Shop, c’est contribuer à cette révolution du thé biologique, participer, tout en dégustant de multiples mélanges et saveurs, au développement de cette communauté. En effet, chaque produit reflète les engagements de la marque, avec des certifications, des associations, des sélections… Les mélanges sont variés, travaillés, plaisants, et pour tous les goûts, du thé à l’infusion, du chocolat, en passant par des saveurs fruités, épicées jusqu’au simple thé authentique.