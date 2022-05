Janardana, un album d’Antoine Ettori

Janardana est un récit complet, d’Antoine Ettori, une aventure fabuleuse parue aux éditions Delcourt, dans la collection Terres de légende, en avril 2022. Une dernière aventure pour un papi bagarreur, qui se lance sur les traces d’un ami disparu, à l’autre bout du monde.

San Peioburu, dans le sud-ouest de la France, est un petit port tranquille. Un facteur, à bicyclette passe dans les rues. Il s’arrête bientôt au port, descend de son vélo, prend une lettre à la main et cherche. Près d’un bateau, une femme note qu’un de ses hommes peut monter un chargement. Le facteur s’approche et demande de l’aide. Il recherche un certain Monsieur Piton. La femme, qui n’a pas l’air très aimable, comprend rapidement et appelle son patron. Dans le bateau, un vieil homme se retourne. Elle lui explique que le jeune homme le demande. Le patron jette une caisse dans les bras d’un de ses gars, avant de descendre. Le facteur se présente, il est nouveau dans le coin. Il explique qu’il recherche un certain Monsieur Piton. Le vieil homme lui serre la main et affirmant qu’il l’a devant lui. Enfin, le facteur, Paul, lui remet une lettre.

Le regard du patron change, lorsqu’il voit l’expéditeur. Des souvenirs tremblants reviennent et dans l’enveloppe, une photo déchirée semble appeler « au secours ». Marcel part rapidement à Pondipor pour tenter de retrouver la trace d’un vieil ami. Mais dès son arrivée, rien ne va réellement se passer comme prévu. De plus, il semble difficile pour Marcel d’affronter de vieux démons du passé. Le récit est captivant et bien posé, proposant une bande dessinée de 152 pages, qui se lit assez facilement. Le vieux héros est un papi bagarreur et courageux, qui n’hésite pas à se mettre en danger pour sauver les plus petits et son ami. Les rebondissements sont nombreux, offrant une belle aventure palpitante à découvrir, entre amitié, ennemis, le passé difficile et un destin à accomplir. Le dessin est très plaisant et doux, le trait assez simple, parfois maladroit, néanmoins captivant, avec des personnages expressifs, des scènes dynamiques et de belles couleurs.

Janardana est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente un voyage captivant, pour un vieux héros. Une dernière aventure pour un papi bagarreur, qui a la main sur le cœur, prêt à tout pour sauver un vieil ami mystérieusement disparu.

Janardana, récit complet des éditions Delcourt