Je suis en maternelle – Les trésors de l’automne

Les trésors de l’automne est le troisième tome de la nouvelle série Je suis en maternelle, des éditions Flammarion jeunesse, paru en septembre 2024. Un album d’Astrid Chef d’Hotel et Marie Paruit, qui présente une histoire à partager, un imagier, ainsi que des activités.

Il y a de l’agitation dans la classe. Aujourd’hui, les élèves font une sortie ! Pour l’occasion, Sam a mis ses bottes. Eva met son tour de cou, tandis que Livio ferme son manteau. L’automne est arrivé, donc les enfants se couvrent. Maître Blaise sonne la cloche. Il annonce qu’ils vont aller dans la forêt des Grands Chênes. Un lieu merveilleux, où chacun pourra trouver des trésors. Dans le bus, alors que Sam regarde avec admiration le paysage défiler, Eva discute tranquillement avec sa voisine. Livio, quant à lui, espère bien rapporter un trésor à sa maman…

La saison de l’automne est à découvrir à travers un récit simple, représentant une sortie de la classe. Le fait de suivre une classe, la maternelle, permet aux jeunes lecteurs de se projeter et de se retrouver à travers certains personnages. L’univers reste doux, plaisant, avec des découvertes à faire, pour grandir. L’histoire à partager permet de découvrir l’école et les autres élèves. L’imagier permet de retrouver des mots de l’histoire et d’enrichir le vocabulaire, autour du thème de l’automne. Enfin, les enfants sont invités à jouer, pour vérifier que l’histoire a bien été assimilée. L’univers est simple et doux, tout comme le graphisme. En effet, le trait reste rond, tendre, avec des personnages expressifs et un ensemble coloré.

