Chiche est un ouvrage culinaire de Jonathan Sason-Cohen, paru en octobre 2024, aux éditions Solar. Un livre présente 80 recettes du Moyen-Orient, emblématiques des gastronomies israéliennes, irakiennes et yémenites, une cuisine de mélange et de tradition, pour une belle invitation gustative au voyage.

Le livre débute avec une présentation par l’auteur de la cuisine israélienne, entre mélange et tradition. Une extension de la cuisine juive, qui s’est exportée, de par les événements historiques. Aussi, les recettes présentées sont un héritage culinaire entre tradition et modernité, qui offrent aussi des plats végétariens. Le livre se trouve découpé en quatre parties : Le petit déjeuner ; La cuisine de rue ; Tous les jours à la maison ; Shabbat et repas de fêtes. La découverte débute avec le petit déjeuner, repas préféré de la journée de l’auteur ! Un repas qui est presque exclusivement salé. Un vrai repas qui se veut copieux et varié.

Le livre est dense, il offre des explications, des informations, avant de présenter les recettes. Des recettes originales, traditionnelles et gourmandes, pour tous et tous moments. L’auteur partage sa cuisine et ses origines à travers quatre-vingt recettes à retrouver, à concocter et déguster. A chaque double page, ou presque, une recette accompagnée d’une photographie alléchante est à découvrir. On y retrouve le nombre de parts ou de pièces, les temps de préparation, repos et cuisson. Les ingrédients sont listés et les étapes à suivre bien définies, pour réaliser au mieux toutes les recettes. Le livre est riche, intéressant et gourmand, offrant aussi, par moments, quelques informations et conseils. Une table des recettes, des index des recettes et par ingrédients, à retrouver à la fin du livre, permettent de mieux se retrouver.

Chiche – La cuisine israélienne facile est un livre curieux et gourmand, des éditions Solar. Une invitation à la découverte d’une cuisine traditionnelle, entre mélange et modernité, pour découvrir une culture à travers des plats, des repas qui vont faire voyager les papilles !

Le livre est à acheter sur Amazon