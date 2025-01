L’Art de ne pas dire : les maux de notre politique

Partagez





Comment on en est arrivé là ? C’est la question qui nous hante en sortie de L’Art de ne pas dire. Dépité et en colère d’avoir assisté à une démonstration implacable sur la médiocrité du politique actuel. Un sentiment amer qui va au-delà de nos convictions personnelles. Qu’importe le parti, le mouvement, le courant de pensée qui vous anime, le constat est le même : on a les politiques qu’on mérite.

Clément Viktorovitch réussit à transposer ses analyses rhétoriques dans une fiction alternative collective. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, alors autant se déguiser en conseiller en communication pour mieux nous confronter à nos lâchetés citoyennes. On ne peut pas dire qu’on ne savait pas. On se retranche derrière des mots-valises, des pansements critiques : « tous pourris », « déconnectés », « c’était mieux avant », au lieu d’admettre notre responsabilité.

Le vide. Tout n’est que vacuité. Une pochade idéologique à laquelle on adhère, non pas par faiblesse d’esprit, mais par un consentement tacite malléable à volonté. L’Art de ne pas dire n’est pas un pamphlet démagogique ni une conférence populiste. C’est un plaidoyer pédagogique qui donne les clés pour nous réapproprier la politique.

Clément Viktorovitch alterne avec malice le rire et l’introspection, la sidération et le malaise complice. Il rend ce conseiller en communication pétrie de rancunes à la fois sympathique et détestable, à l’image de nos contradictions et velléités face au pouvoir. Subtile et crépusculaire, la mise en scène de Ferdinand Barbet brille tout en non-dit. L’Art de ne pas dire que l’opinion se meurt dans une rhétorique de peur.

La politique de demain doit se réinventer. À voter.

L’Art de ne pas dire

au Théâtre Le 13ème Art, jusqu’au 28 avril 2025.