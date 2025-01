Où es-tu petit ourson ? Où es-tu petite abeille ? – Ed. Glénat jeunesse

La collection Petite enfance des éditions Glénat jeunesse se complète avec deux jolis titres, Où es-tu petit ourson ? et Où es-tu petite abeille, paru en janvier 2025. Deux livres qui cachent un jeu, avec des pages qui se déploient suggérant de prolonger l’image et de suivre un chemin. Des ouvrages qui s’ouvrent et se lisent comme un bloc.

Pour savoir où est passé Petit ourson, les enfants sont invités à suivre le chemin. Mais, il va falloir choisir des directions et déployer les pages, pour poursuivre le voyage, à travers la nature. En route, les bambins rencontrent des jolies fleurs, une sourie, une cane et son caneton, ou un élan, qui suggère de revenir sur ses pas. Puis, le voyage se poursuit en haut des sommets…

Pour retrouver la Petite abeille, il faut suivre le chemin dessiné. Mais celui-ci se divise en deux, donc un choix est à faire pour les enfants ! Pour savoir par où continuer, il faut déployer les pages, pour découvrir la suite du chemin. A droite, le chemin se trouve bloqué. Aussi, il faudra poursuivre sur la gauche, vers les fourmis. Ainsi de suite, d’autres petits insectes sont à découvrir dans le jardin, dans les prés…

Les deux livres animés sont captivants, avec un concept original et divertissant. Les jeunes lecteurs se font acteurs dans les histoires. Ils partent à la recherche d’un petit ourson ou d’une petite abeille. Un univers animalier qui plaît toujours et la rencontre de lieux et animaux permettent d’enrichir le vocabulaire, tout comme un imagier. Les histoires participatives et les pages qui se déploient offrent plein de belles surprises adaptées aux enfants. L’aventure permet de travailler également la motricité fine, en suivant du doigt le chemin, et en tirant délicatement sur les pages à déployer. Les livres ingénieux offrent un jeu amusant et plaisant à vivre. Le dessin reste rond, très doux et coloré.

Où es-tu Petit ourson ? et Où es-tu Petite abeille ? sont deux livres animés, des éditions Glénat jeunesse. Deux livres pour la petite enfance, ingénieux et divertissants, qui offrent un jeu de cache-cache original, entre pages qui se déploient et chemin à suivre.

