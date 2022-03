La Brigade , un film de LOUIS-JULIEN PETIT avec Audrey Lamy et François Cluzet

LA BRIGADE est une comédie sociale. LOUIS-JULIEN PETIT aborde un sujet difficile : la problématique des mineurs migrants. Le film est rythmé par Audrey Lamy qui vit complétement son rôle.

Synopsis du film LA BRIGADE

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Rencontre avec l’équipe du film LA BRIGADE

FrancenetInfos a participé à une projection du film LA BRIGADE au cinéma Pathé Plan de Campagne, puis à une rencontre avec la Presse ce 9 mars 2022 avec LOUIS-JULIEN PETIT et les comédiens FATOUMATA KABA ET AMADOU BAH.

LOUIS-JULIEN PETIT

GENÈSE DU FILM.

Depuis le tournage des Invisibles, la question de l’intégration sous toutes ses formes en France m’intéresse. En parallèle de mes interrogations, Liza Benguigui, ma productrice, me présente Sophie Bensadoun, scénariste et documentariste, qui a l’idée d’écrire une fiction ayant pour thème l’intégration de mineurs non accompagnés étrangers par la cuisine. Je trouve l’idée très intéressante, il me reste à trouver une histoire originale et solaire. Je décide alors de partir, comme pour chacun de mes films, en investigation.

Position forte du film

Le scénario qui m’intéressait dans ce film c’était d’avoir un personnage individualiste, égocentré, légèrement frustrée, à la croisée des chemins ; frustrée de ne pas avoir réussi, empêchée de réaliser son rêve, de bien faire son travail ; elle se donne une exigence forte envers elle-même et envers les autres. Elle se retrouve catapultée dans ce foyer et elle va s’ouvrir aux autres et elle va jusqu’à s’effacer pour permettre à ces jeunes de se mettre en avant.

Le rôle de Cathy Marie – Audrey Lamy

Elle est passionnée. Quand on est passionné, on a des qualités se pédagogue. Même si elle est exigeante elle arrive à leur donner envie.

Casting

Contact d’associations d’insertion par le sport/ le foot, la cuisine, de défense des droits à la liberté sexuelle comme le refuge, d’apprentissage du français,…

J’ai vu 300 jeunes, on a fait des ateliers de théâtre.

Il y en a 50 qui ont commencé. La première scène tournée est celle quand Cathy Marie les découvre.

FATOUMATA KABA

Quand je l’ai vu, j’étais scotché. Je me suis dit mais c’est elle pour le rôle. Il fallait que j’adapte le personnage à Fatou. Pour que ce personnage soit attachant, drôle

J’adore trouver les personnages de la réalité et les mettre dans la fiction. Cela crée un lien très fort entre le spectateur et le personnage

Tournage

Les jeunes n’avaient pas de scénarios. Le film pour les jeunes a été tourné dans la continuité.

Le scénario

Le scénario est une base de travail que j’améliore au fur et à mesure. Au tournage, le magnifier. C’est ma façon de travailler.

La mise en scène

Je souhaitais que chaque plan serve la trajectoire du personnage principal. Le plan d’ouverture, où Cathy Marie apparait de dos, floue, face à la mer, montre qu’elle ne sait pas où elle en est, ni où elle va. Je voulais la filmer, comme une migrante, comme si elle venait d’arriver sur la terre ferme. Elle est là, de dos, assise face à la mer, à la croisée des chemins. La symbolique est claire : osera-t-elle traverser ou pas ? En d’autres termes, avancera-t-elle dans sa vie ou pas ? Ce plan s’oppose à celui à la fin du film, où le personnage s’est trouvé, elle est face à nous et ose même un regard caméra, comme pour établir un lien avec le spectateur.

AMADOU BAH

Je viens du Sierra Leone, arrivé en France il y a 4 ans. J’ai appris le français – en Sierra Leone on parle en anglais. J’ai fait des études en informatique et travaillé dans une start up.

J’ai passé un casting pendant 4 mois. Comme tous les jeunes, Je ne savais pas qui était Audrey Lamy et François Cluzet.

FATOUMATA KABA

Casting

Louis-Julien PETIT me demande de venir au mois d’aout. Il me demande de qui je suis fan. Je lui de Beyonce car nous sommes nées le même jour. Il me dit OK, fait comme Beyoncé.

J’ai tout donné –[LJP « j’étais scotché. Je me suis dit mais c’est elle pour le rôle »] Dans ses yeux rien n’est apparu. Puis jusqu’à septembre plus de nouvelle. Puis il me rappelle et on s’est vu tous les vendredis pendant 2 mois pendant 2 heures. Mais moi, je ne savais pas ce qu’il voulait. On rejouait les mêmes scènes mais différemment. Je me suis dit c’est son délire du vendredi, il n’a rien à faire le vendredi et souhaite me voir –[LJP «Je savais que c’était elle, il fallait que j’adapte le personnage à Fatou. Pour que ce personnage soit attachant, drôle »]. Et puis, après une séance du vendredi, il m’appelle et me dit « j’aimerais savoir si ça te plairait de faire un film » Dans ma tête, je me dis ça fait 2 mois, il aurait pu me le dire dès le début.

Je n’avais pas vu que mes scènes, pas le scénario et le fil de l’histoire.

Je lui demande qui il y a dans le film.

Il me dit Audrey Lamy et François Cluset. Pour moi c’était inimaginable, merveilleux,…

Complicité avec Audrey

Non, je ne la connaissais pas auparavant. Quand je suis arrivé

LE FILM, ET APRÈS ? APPELEZ LE 07 49 79 49 61

« Après Les Invisibles, de nombreux spectateurs m’ont demandé comment ils pouvaient agir et aider les femmes de la rue… Avec La Brigade, j’ai voulu créer un lien direct avec le sujet du film, entre les spectateurs et ces jeunes plein de talent et d’envie. Ce numéro de téléphone est une interface réelle. Nous l’offrirons à une association qui servira de relais à des patrons/formateurs de secteurs en grande pénurie (agriculture, restauration, etc…) qui ont envie d’engager ou de former de jeunes mineurs non accompagnés. Mon rêve serait que ce numéro de téléphone se transforme en plateforme et devienne à terme une véritable ruche sociale, qui créerait ce lien dont ces jeunes ont tant besoin. »

En conclusion

La Brigade est une comédie sociale qui aborde un sujet difficile : la problématique des mineurs migrants. C’est un film plein de bons sentiments, bienveillant – peut être un peu trop !

Fiche du film LA BRIGADE

Un film de Louis-Julien PETIT

Avec : AUDREY LAMY, FRANÇOIS CLUZET, CHANTAL NEUWIRTH, FATOU KABA

Yannick Kalombo, Amadou Bah, Mamadou Koita, Alpha Barry, Yadaf Awel Demba Guiro

Boubacar Balde Mohamat Hamit Moussa Irakli Maisaia Sayed Farid Hossini Saikat Barua Amadi Diallo Aiham Deeb