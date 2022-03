Comment aider l’Ukraine ?

Ce qui se passe actuellement en Ukraine est une répétition d’évènements historiques du passé. Ne nous laissons pas abattre et renforçons les solidarités entre nous, humains du monde entier. Peu importe notre culture ou notre origine, nous avons le pouvoir d’agir, de manière directe ou indirecte. Si vous souhaitez aider, ne serait-ce qu’agir à votre échelle, de là où vous êtes, vous êtes au bon article. Cet article peut être amélioré, il n’est pas exhaustif mais se propose d’amorcer un début de pistes pour faire sa part comme le colibri. Je vous remercie pour votre attention pour cet article et pour les petits gestes qui peuvent en aider plus d’un. Soyons solidaires, et ne nous laissons pas faire face à l’ignorance.

1. Donner de l’argent à des associations

L‘ONG CARE a lancé une cagnotte en ligne en partenariat avec l’association People in Need : Vous pouvez donner via ce lien

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés : Dons

L’association Aide médicale et caritative France Ukraine : Dons

L’UNICEF : Dons

La Croix-Rouge : Dons

2. Envoyer un mail à votre mairie…

… pour leur demander (si ce n’est déjà fait) si un évènement de solidarité va être organisé. Dans un but : pouvoir donner des objets de première nécessité, nourriture ou autres pour les réfugiés ukrainiens venant en France ou via une association pour les ukrainiens directement sur place. C’est un geste rapide et qui montre à votre maire que vous attendez un geste, une action de sa part. En effet, chaque ville, village se doit de se mobiliser et ses habitants avec. Ainsi si le maire commence à recevoir des centaines de courrier dans sa boîte mail (que ce soit via le mail de l’accueil de la mairie ou le/la maire directement), une pression sera ainsi faites et pourra permettre un début d’action. Ainsi, la puissance du nombre est très importante, c’est ensemble que nous avons le pouvoir de changer les choses, chacun peut donc prendre sa responsabilité de faire un mini-geste qui peut mener à un grand geste. Chaque étape est importante. Ainsi, pour savoir si une collecte a lieu près de chez vous, contactez votre mairie.

3. Accueillir des réfugiés chez vous

Vous pouvez contacter l’association Aide médicale et caritative France Ukraine à cette adresse email pour proposer d’accueillir un réfugié ukrainien chez vous : hebergement@ukr.fr

4. Faire des dons de matériel

En effet l’association évoquée précédemment a également lancé un appel aux hôpitaux, entreprises et administrations françaises afin de récolter du matériel médical et des médicaments afin de les envoyer en Ukraine : l’appel aux dons

5. Partager les informations

… et les manières d’aider à ses amis, sa famille, sur internet, partout ! Dans sa ville, on peut laisser des cartons, des petits papiers collés un peu partout pour inciter les personnes à se mobiliser également ! :)

6. Signer les pétitions en ligne