La compagnie des Griffes – Ed. L’école des loisirs

La compagnie des Griffes est un bel album, des éditions L’école des loisirs, de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, paru en avril 2023. Un livre qui présente une drôle d’aventure de cape et d’épée, pour Gervaise, une orpheline et une bande de chats mousquetaires !

Il y a fort longtemps, au cœur de la ville portuaire de La Rochelle, il y avait un orphelinat. Là, vivait Gervaise, une jeune fille de onze ans. La mère de cette fillette était morte en la mettant au monde. Son père, quant à lui, avait fait naufragé, alors qu’elle n’était encore qu’une toute petite fille. En ce temps-là, les choses étaient bien différentes. En effet, il n’y avait pas de portables ni de jeux vidéo, pas d’avions dans le ciel, de baskets à Scratchs ou de barres chocolatées. Gervaise, en ce temps-là, était en âge de travailler… Elle s’occupait donc du ménage et servait la soupe aux petits pensionnaires de l’orphelinat.

Gervaise rêvait de vivre quelques aventures, d’avoir une vie plus croustillante ! C’est par une nuit noire, où les étoiles scintillaient, que tout bascula… La petite fille ne dormait pas et regardait, par sa fenêtre, trois chats richement vêtus, en grande conversation. Elle reconnut les membres de la célèbre Compagnie des Griffes. Des brigands qui offraient aux pauvres ce qu’ils volaient aux plus riches ! Gervaise va prendre son courage en main pour aller à leur rencontre et tenter de faire sa place dans la compagnie ! Le récit est découpé en sept chapitres, permettant de découvrir une partie durant tous les soirs de la semaine. C’est plaisant et plutôt bien rythmé, amusant et vif, entraînant facilement les jeunes lecteurs dans une belle aventure de cape et d’épée et de justice. Des illustrations colorées et quelques scènes, avec des bulles, apportent une belle dynamique à l’ouvrage.

La compagnie des Griffes est un bel album, des éditions L’école des loisirs. Une aventure bien découpée, qui présente une orpheline et de fiers félins brigands. Un récit drôle, surprenant et entraînant, qui présente des héros rapidement attachants et une aventure palpitante.

