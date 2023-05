Sherlock Holmes et les mystères de Londres – Tome 1

La noyée de la Tamise est le premier tome de la nouvelle série, des éditions Soleil, Sherlock Holmes et les mystères de Londres. Une bande dessinée, parue en avril 2023, de Jean-Pierre Pécau et Michel Suro, qui propose de suivre le célèbre détective et son fidèle compagnon, dans une mystérieuse et inquiétante enquête.

Londres, au printemps 1894, sur le bord de la Tamise, à marée basse, des personnes fouillent dans la vase. Une femme est surprise de découvrir un masque. Elle appelle Maggie, pour lui faire part de sa découverte. Elle se baisse, pour ramasser le masque. La femme pousse un cri d’effroi. Sous le masque se trouve le visage d’une enfant, les yeux et la bouche cousus. Maggie, qui est arrivée, se demande ce qu’est cette horreur ! La femme pense à une poupée… Mais Maggie voit bien qu’il s’agit du cadavre d’une jeune fille. Debby affirme qu’il faut appeler la police. Elle appelle ses compagnes, toutes viennent constater la dépouille. L’une veut tirer de là le pauvre ange, mais une autre lui dit qu’il ne vaut mieux pas toucher. Elle pense à la magie noire. Maggie rappelle à toutes qu’il faut se dépêcher de prévenir la police, car la marée monte…

C’est avec la découverte de ce cadavre, étrangement mis en scène, que débute une nouvelle affaire pour Sherlock Holmes et son partenaire, le docteur Watson. L’inspecteur Lestrade n’est pas vraiment d’accord avec les convictions de son collègue. Son instinct l’a conduit directement chez Sherlock, afin d’y voir plus clair ! Ainsi, le détective prend l’affaire en main… Une enquête pleine de rebondissements, avec de nombreux personnages réels, plus ou moins connus, qui s’entremêlent à cette affaire. Des soutiens, plus ou moins dangereux et révolutionnaires, dont Watson aimerait bien se passer ! La bande dessinée est plutôt bien découpée, captivante, avec cette affaire étrange et les alliés de Sherlock, dévoilant ainsi un peu plus sa personnalité anarchiste. Le dessin est assez simple, néanmoins plaisant et efficace.

La noyée de la Tamise est le premier tome de la nouvelle série Sherlock Holmes et les mystères de Londres, des éditions Soleil. Un album captivant, surprenant, qui vient refléter la véritable identité du célèbre détective, à travers une enquête étrange et des alliés révolutionnaires.

Lien Amazon