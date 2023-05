Les éditions cote-a-cas présente une nouvelle Encyclopédie des figurines de collection, pour les personnages d’animation. Une première édition pour cette encyclopédie qui présente des produits dérivés et des figurines sur l’univers des films et séries d’animation.

Une première édition de l’encyclopédie dédiée aux figurines, dans l’univers de l’animation. Le livre est préfacé par Alban Ficat, sculpteur d’objets de collection. Un ouvrage de recensement et de référencement des produits dérivés disponibles en France, qui éclaire sur les collections. Après un sommaire détaillé, qui présente plusieurs fabricants, on découvre la préface. Puis, c’est l’auteur, Christian Mallet, alias Cas. Mallet, qui se présente et présente l’ouvrage. Après quelques belles photographies de superbes figurines d’univers divers, le fabricant Attakus est présenté. Un éditeur et distributeur de statuettes sculptées, par l’atelier Bombyx. Quelques explications sont à retrouver, avec une date de création et un lien vers un site Internet, avant de découvrir une sélection de sculptures originales.

Plus d’une vingtaine de fabricants semblent ainsi présentés, avec des produits, bustes, statuettes, figurines… Cinéma ou série d’animation, les licences sont diverses, offrant à découvrir des objets de collection fascinants. Pour chacun des produits présentés, il y a une photographie ainsi qu’une fiche descriptive. Des informations qui comprennent le fabricant, le sculpteur, la matière utilisée, l’aspect, la date de production, le tirage, l’année, l’échelle, le prix d’origine et l’estimation actuelle, s’il y a. Plus de 800 objets référencés sont à découvrir dans cette nouvelle édition, intéressante, enrichissante et curieuse. Les informations restent détaillées et claires, pour tous les fans ou personnes intéressées de découvrir les côtes de figurines de personnages d’animation.

Encyclopédie des figurines de collection – Animation est un ouvrage riche et complet, des éditions cote-a-cas. Une encyclopédie constituée des fiches descriptives, pour plus de 800 objets référencés, qui éclaire ainsi sur la valeur des collections de chacun.

