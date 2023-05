Nights with a cat : Un one shot ronronnant chez Glénat Manga

Le jour où la petite soeur de Futa décide d’emménager chez lui, un nouvel habitant arrive également avec elle : son chat !! C’est le début des « Nights with a cat » (les nuits avec un chat), et des jours aussi, car le jeune garçon va s’éprendre de cet animal curieux et amusant à la fois.

Un seinen en one shot rassemblant de petits sketchs aussi moelleux et doux que la fourrure d’un chat !!

À retrouver aux Éditions Glénat dès le 17 Mai 23 . (tout âges)

Le décor :

La porte d’entrée de Futa …

Sa soeur vient d’arriver avec une grosse boite dans les mains. Elle est très heureuse d’emménager dans l’appartement de son frère. Et Futa est également heureux de l’accueillir. Pourtant, en même temps qu’elle, il va devoir s’accommoder d’un autre petit être sans défense : un chat !!! Car Futa n’en a jamais eu, et, dès les premiers jours, les deux nouveaux « compagnons » doivent s’apprivoiser mutuellement.

Le jeune garçon est particulièrement étonné par les capacités de ce félin : extension maximale et souplesse extrême. Langue râpeuse pour dire bonjour. Yeux cristallins de forme étrange. Après quelques péripéties et rencontre, c’est le coup de foudre total pour ce petit animal à la fois drôle et tellement curieux !!

Futa peut passer des heures à l’observer, à expérimenter toutes sortes de jeux pour tester ce nouveau venu et parvenir à obtenir ses « grâces ». Lui trouver un prénom coule même de source, et cela devient aussi bizarre que le comportement de la boule de poils !!!!

Dès qu’il rentre de son travail, retrouver ce chat deviens une nécessité …

Le point sur le manga :

Qui n’a jamais taquiné son chat ? N’a jamais observé son comportement de folie pendant des heures ???

PERSONNE !! Et surtout pas le protagoniste principal de Nights with a cat aux Éditions Glénat Manga. Ce recueil de sketchs écrit et illustré par Kyuryu Z.

Un peu comme une ode à ce petit être qui débarque dans sa vie, pour l’améliorer de simplicité et de douceur, le mangaka nous décrit chaque étape de la rencontre, et de ses deux compagnons qui s’apprivoisent au fil des jours.

Chacun des lecteurs (qui a un chat) se reconnaitra à travers les différentes situations présentées. Car, même si chaque chat possède sa personnalité, les caractéristiques décrites correspondent vraiment à la majorité de ces félins !!

C’est tout doux, tout mignon, tout kawaï. Tout simple, avec ce chat représenté avec des yeux énormes, comme le personnage principal. Des touches de couleurs se posent ça et là, pour donner une bichromie toute soyeuse !!

La conclusion :

Une ode à l’arrivée d’une boule de poil dans sa maison !! Nights with a cat aux Éditions Glénat Manga vous donne la furieuse envie de vous jeter sur votre chat pour le papouiller. Des petits sketchs tout mimis qui vous rappelant à quel point ces petites bêtes sont importantes dans nos vies. Car elles les illuminent de bonheur ronronnant, de rires, de folles péripéties, et d’affection soyeuse !!!

De la douceur fauve pour apaiser vos tensions messieurs, dames !