Ouverture du 76e Festival de Cannes

C’est parti pour le 76e Festival de Cannes! C’est sous le soleil que s’est ouvert cette nouvelle édition du plus grand festival de cinéma du monde. Sur les célèbres marches se sont succédées de très nombreuses stars : Chiara Mastroianni, maîtresse de cérémonie de la soirée d’ouverture, Catherine Deneuve, mise en avant sur la superbe affiche du Festival, Uma Thurman, Emmanuelle Béart, Laura Smet, Ruben Ostlund et tous les membres de son jury, Michael Douglas à qui le festival a décerné une Palme d’Or d’honneur. C’est toute l’équipe de « Jeanne du Barry », présenté hors compétition à la suite de la cérémonie d’ouverture, qui a monté les marches en dernier. La réalisatrice était accompagnée de Johnny Depp et de son prestigieux casting : Pierre Richard, Melvil Poupaud, Benjamin Lavernhe, India Hair, Diego Le Fur…

Une Palme d’Or d’Honneur pour Michael Douglas

La cérémonie, présentée par Chiara Mastroianni, a été marquée par la remise de la Palme d’Or d’Honneur à Michael Douglas des mains d’Uma Thurman. Visiblement ému, l’acteur américain est revenu sur les moments marquants de sa carrière et a rendu hommage à son père, Kirk Douglas. Il a terminé son discours en déclarant son amour à sa femme, Catherine Zeta-Jones, et à sa fille, présentes dans la salle. Enfin, Catherine Deneuve, que sa fille a présenté comme une icône (même si, a-t-elle dit, elle n’apprécie pas ce terme), a déclaré ouverte cette 76e édition, adressant un message fort, en empruntant ses mots à ceux d’une poétesse ukrainienne.

Un jury prestigieux présidé par Ruben Ostlund

Quelques heures auparavant, dans l’après-midi, il y avait foule dans le Palais des Festivals pour assister à la traditionnelle conférence de presse du jury. Ruben Ostlund, le président de cette 76e édition, était entouré des réalisatrices Rungano Nyoni, Julia Ducornau, Maryam Touzani, de l’actrice américaine Brie Larson, de l’acteur français Denis Ménochet, de l’acteur et réalisateur américain Paul Dano, du réalisateur argentin Damian Szifron, et du romancier et réalisateur afghan Atiq Rahimi. Tous ont dit à quel point ils avaient été honorés d’être choisis pour être membres du jury du Festival. Tous sont déjà venus à Cannes, hormis l’actrice américaine Brie Larson qui fait directement son entrée dans le jury. L’année dernière, Denis Ménochet a triomphé dans « As Bestas » présenté dans la section Cannes Première. Paul Dano s’est souvenu du formidable accueil qu’il a reçu il y a quelques années après la présentation de son premier film en tant que réalisateur à la Semaine de la Critique. Quant à Julia Ducournau, lauréate de la Palme d’Or en 2021 avec « Titane », dès qu’elle a su qu’elle ferait partie du jury, elle a immédiatement appelé Vincent Lindon pour lui demander des conseils.

Lors de la conférence de presse, Ruben Ostlund, lauréat de deux Palme d’Or avec « The Square » et « Sans filtre » a déclaré qu’il avait été surpris qu’on pense à lui pour présider le jury. Il a avoué, non sans humour, qu’une telle fonction arrivait peut-être dix ans trop tôt. D’ailleurs, il a demandé une journée de réflexion avant d’accepter. Chacun des membres de son jury a sa personnalité, ses goûts, son caractère. C’est la raison pour laquelle le réalisateur suédois va faire en sorte que chacun puisse s’exprimer en suivant son instinct. D’ailleurs, il a décidé qu’ils se réuniront tous les jours, dès qu’ils auront vu trois films. Ils auront la lourde responsabilité de décerner la 76e Palme d’Or.

Pendant douze jours, nous aurons sûrement de belles surprises, des coups de cœur, quelques déceptions mais sans doute nous aurons vécu de grands moments riches en émotions !