Cheese in the trap – Le premier tome

Cheese in the trap est une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en avril 2023. Un ouvrage de Soonkki, adapté en drama sous le même nom et disponible sur les plateformes Viki et Netflix.

Dans la rue, une jeune femme est interpellée par une voyante. Elle lui dit de se méfier des garçons. Puis, elle continue en affirmant qu’il va lui arriver un grand malheur cette année ! La voyante affirme qu’elle va rencontrer un garçon dans les jours à venir, qui va lui apporter poisse sur poisse. Cela pourrait durer jusqu’à l’année prochaine… Peu de temps après, la jeune femme est au téléphone, avec une amie. Elle explique ce que la voyante lui a prédit ! Hong Seol voulait juste savoir ce que lui réservait l’année. Elle pense finalement que c’était de l’argent jeté par les fenêtres ! Son amie s’inquiète, pour les finances, mais heureusement, Hong Seol a économisé pendant l’année. Elle a bossé comme un chien. Son amie rentre, en même temps qu’elle en deuxième année à la FAC, elles ont hâte de se retrouver.

Elle va découvrir, dans un premier temps, un riche étudiant, en apparence parfait et beau. Mais en l’observant un peu plus, Hong Seol pense qu’il est plutôt un manipulateur, plutôt séduisant. Pour tenter de se défaire de ce jeune homme complexe et étrange, elle va tout faire pour l’éviter. Malheureusement, leurs chemins vont se croiser plus d’une fois… Le récit oscille entre présent et passé, proposant de découvrir, en quelque sorte, deux personnalités en la personne de Yu Jung, l’étudiant parfait ! Un tracas psychologique, pour la jeune étudiante, qui aimerait comprendre les attentions de son camarade. La bande dessinée est assez intéressante, entre flirte et psychologie. Le dessin est assez simple, plutôt plaisant, parfois un brin maladroit ou plus rapidement réalisé.

