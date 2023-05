Cité de l’histoire, voyage immersif dans le temps !

Partagez





Ouvert depuis janvier 2023 sous la Grande Arche à La Défense, la Cité de l’Histoire propose de voyager dans le temps grâce à des spectacles et animations technologiques et ultra-immersives pour tout public. Une visite ludique et culturelle à foncer voir en urgence.

LA CITÉ DE L’HISTOIRE

Parvis de la Défense – Puteaux 92

Imaginée par Amaclio, spécialiste de réalisation et production de spectacles grand format sur des monuments historiques depuis 2012, tels La Nuit aux Invalides, les Étoiles de Fontevrault… , et dont le seul et unique maître mot est de “faire aimer l’Histoire, la transmettre et la promouvoir”. Pari gagné ! Les visiteurs peuvent s’attendre à une véritable expérience immersive dans un parcours permanent sur l’Histoire de France, une expérience en réalité virtuelle sur un lieu emblématique du patrimoine et un spectacle immersif sur une période historique. La Cité de l’Histoire se veut aussi lieu de rencontres et de diffusion du savoir. Chaque lundi soir, un historien célèbre vient partager sa passion pour un thème historique de son choix.

UN LIEU UNIQUE DÉDIÉ À L’HISTOIRE

Rien n’a été laissé au hasard, le président d’Amaclio, François Nicolas a fait appel aux meilleurs talents pour porter ce projet ambitieux. L’historien et animateur Franck Ferrand en est le directeur. Thierry Retif, récompensé pour son travail dans des parcs à thème, se charge de l’aménagement et de la scénographie des parcours. La décoration des lieux d’accueil est pensée par Jacques Garcia, architecte d’intérieur de renommée mondiale.

PARCOURS IMMERSIF : LA CLEF DES SIÈCLES