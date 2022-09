La cour d’école – La nouvelle série de livres de Vincent Cuvellier

« La cour d’école » est la nouvelle série d’albums de Vincent Cuvellier et Noémie Favart aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il raconte les aventures d’écoliers quelque peu originaux dans une ambiance complètement déjantée. Succès garanti auprès des enfants, ils vont beaucoup s’amuser !

Nous sommes persuadés que la série « La cour d’école » va rencontrer du succès auprès des écoliers. Il faut dire que l’auteur, Vincent Cuvellier, a réussi à reproduire des situations que doivent vivre les enfants dans la cour de récréation. Tout cela autour de personnages aux noms et physiques complètement dingues : Gilberte, Paupiette, Clémentine, Saucisse, Rhino, Bigorneau, Tomato et Boulgour. Noémie apporte encore plus d’humour au tout, ses illustrations ressemblent à des graffitis faits par des enfants. Des personnages aux looks improbables mais tellement drôles…

La cour d’école – « Aujourd’hui La course »

« Aujourd’hui La course » est le premier tome de cette série « La cour d’école ». Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il déménage. L’histoire est drôle, sous forme de BD illustrée, elle raconte les aventures d’écoliers dans la cour de récré. Et ce sont eux les narrateurs ! On retrouve donc des dialogues enfantins, aux fautes de langage faites par la plupart des enfants de 4 ans. Ils prennent du plaisir à jouer ensemble même s’ils ne semblent pas se comprendre. Ici, il est question de faire la course, mais alors pas n’importe comment, « le premier arrivé au panier de basket a gagné ». Et c’est à partir du « 2, 3, partez » que les choses se compliquent. Les lecteurs vont adorer les voir se chamailler, ils voudront peut-être même participer à la course. Alors, qui va gagner ? Bon courage pour trancher !

La cour d’école – « Aujourd’hui Trop cool »

Dans « Aujourd’hui Trop cool », Gilberte se vante d’avoir fait un truc trop cool… un tatoo ! Inutile de préciser que cela a fait des jaloux dans la cour d’école, à commencer par ses copines qui aimeraient avoir le même tatouage. Saucisse quant à lui, n’a qu’une seule envie, se faire un tatoo immédiatement avec les moyens du bord, un feutre indélébile. Dans ce livre, on rigole beaucoup avec les dialogues qui montrent que les enfants utilisent des mots qu’ils ne comprennent pas toujours. Ou qu’ils les déforment. Les dessins quant à eux sont toujours aussi sympas.

La série « La cour d’école » promet d’être très drôle ! Nous sommes d’ailleurs très pressés de découvrir les prochains numéros.

Ils sont à retrouver ICI.