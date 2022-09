En sortant de l’école – Jacques Prévert (réédition)

Quel plaisir de découvrir une réédition du poème universel « En sortant de l’école » de Jacques Prévert. Raconté par Jacques Prévert et illustré par Jacqueline Duhême, les enfants seront ravis de (re)découvrir ce grand classique au cœur d’illustrations incroyables, propices au rêve.

En route pour un voyage fantastique…

Il y a des poèmes universels qui résonnent dans la tête durant bien des années. Les écoliers ont forcément lu, entendu ou chanté les premiers vers de « En sortant de l’école » de Jacques Prévert. Jacqueline Duhême avait donc envie de les projeter au cœur de ces vers rythmés, en immersion dans une nature douce et accueillante.

« En sortant de l’école » chez Gallimard Jeunesse, à retrouver ICI.

Et c’est un album grand format que nous découvrons ici. « En sortant de l’école, nous avons rencontré un grand chemin de fer… ». Et c’est ce fameux chemin de fer qui ouvre la narration. Les dessins de Jacqueline Duhême sont fantaisistes, entre rêve et réalité. On observe les enfants flottant autour de la terre à la découverte des nombreuses richesses de la nature citées par le poète. Sur terre, en l’air ou dans l’eau, ils se laissent porter, allant de découvertes en découvertes.

Les illustrations sont riches, colorées. On observe les enfants qui suivent ce chemin de fer pour aller découvrir ce qui se cache autour de la terre, au fil des saisons. L’interprétation de Jacqueline Duhême nous embarque au cœur d’un tableau qui semble prendre vie sous nos yeux. Il règne un univers féerique du début jusqu’à la fin. Elle permet aussi au lecteur de se faire sa propre interprétation de ce grand classique intemporel.

« En sortant de l’école » illustré par Jacqueline Duhême met à l’honneur ce grand classique, cette ode à l’enfance écrite par le grand Jacques Prévert.