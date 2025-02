La maison de verre – Ed. La Martinière jeunesse

La maison de verre est un bel album jeunesse, d’Hélène Druvert, paru en octobre 2024, aux éditions La Martinière jeunesse. Un livre, avec des pages découpées, qui propose de suivre une jeune fille à la découverte de la nature en plein cœur de la ville.

Haize est une jeune fille solitaire, timide et rêveuse. Elle aime imaginer des formes dans les nuages, se balader en quête d’une plume tombée au sol, d’une feuille portée par le vent, ou encore d’une fleur qui a poussé entre les pavés. Dans sa ville, tout le monde a oublié les couleurs de la nature. Mais pour elle ces trouvailles sont de véritables trésors ! Elle colle des petites choses, avec soin, dans son carnet rouge. Le soir, avant de s’endormir, elle le feuillette. Un jour, les pas d’Haize l’amènent derrière une ancienne usine, envahie de lierre et d’herbes hautes.

Là, la jeune héroïne va découvrir une gigantesque et incroyable serre. L’album magnifique est une véritable ode à la nature. L’histoire, empreinte de poésie, suit une petite fille qui, fatiguée de la grisaille urbaine, découvre une serre abandonnée pleine de vie et de couleurs. La découpe subtile des pages, l’intégration de découpes ajourées, crée une immersion totale dans cet univers luxuriant. Chaque page est un délice pour les yeux, avec des couleurs vives et des détails fascinants à observer. Le texte reste court et simple, plaisant à lire, pour les jeunes lecteurs. L’album mêle aventure et contemplation, offrant une pause enchantée loin des bruits du quotidien. À travers ce livre, petits et grands peuvent s’émerveiller et redécouvrir la beauté de la nature. Ils sont invités à rêver et à se connecter avec leur environnement.

La maison de verre est un bel album jeunesse, des éditions La Martinière jeunesse. Un ouvrage délicat et inspirant, qui invite à suivre une jeune fille en contemplation devant une serre qui renferme un trésor inestimable, un écosystème offrant un véritable lieu luxuriant, grouillant de vie et de beauté.