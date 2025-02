For Your Love – Une bougie envoûtante Mizensir

Une flamme douce, un parfum captivant, une ambiance chaleureuse. La bougie For Your Love de Mizensir est une invitation à la sensualité. Idéale pour la Saint-Valentin, elle sublime les instants précieux et enveloppe l’espace d’une fragrance envoûtante. Un hommage aux émotions intenses et aux souvenirs parfumés qui marquent les histoires d’amour.

Mizensir, maison fondée par le maître parfumeur Alberto Morillas, célèbre l’art du parfum d’intérieur avec élégance. Depuis plus de 25 ans, chaque création allie savoir-faire et raffinement. Bougies, diffuseurs et eaux de parfum naissent d’une expertise unique, où les matières premières d’exception s’expriment dans des compositions subtiles et harmonieuses. Un artisanat d’excellence qui transforme chaque fragrance en une véritable signature olfactive.

For Your Love capture l’essence d’un baiser furtif et passionné. Son parfum mêle la douceur fruitée de la framboise au caractère intime des muscs, rehaussé par la profondeur du benjoin et du patchouli. Chaque note révèle un jeu d’équilibre entre sensualité et délicatesse. Présentée dans un écrin de céramique blanche issu des ateliers de Limoges, cette bougie illustre à la perfection l’élégance et le raffinement du savoir-faire français. La bougie et la céramique étant elles-mêmes enveloppées dans un beau coffret blanc, sobre et élégant. Une expérience olfactive unique, pensée pour séduire et enflammer les sens.

Allumer For Your Love, de la maison Mizensir, c’est offrir une parenthèse de douceur et d’intensité. Une présence subtile, une signature olfactive inoubliable, idéale pour une soirée romantique. Un objet à la fois sensoriel et décoratif, qui inscrit chaque instant dans une atmosphère précieuse et intime. Une bougie à la fragrance fruitée et sensuelle, pour une Saint-Valentin placée sous le signe de l’émotion et du raffinement.