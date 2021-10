La solution pour vendre son appartement à Paris

Lorsque vous envisagez de vendre votre appartement vous avez 2 options: tout gérer par vous même ou vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier.

– Entre particuliers: vous savez que la procédure sera plus longue et fastidieuse et vous ne saurez peut-être pas toujours comment la gérer. De plus, 73% des ventes entre particuliers n’arrivent pas jusqu’à l’acte authentique.

– Par le biais d’un professionnel de l’immobilier: s’il est en exclusivité, vous ne pourrez pas, en tant que propriétaire, ni vendre votre bien à l’une de vos connaissances ni par l’intermédiaire d’une autre agence concurrente.

Si vous êtes en mandat simple, plusieurs agences communiqueront sur votre bien mais ça ne vous donnera pas plus de chances de réussir votre vente. Au contraire, les potentiels acheteurs visionneront votre bien de façon répétée, sans que le prix ou les données soient identiques d’une annonce à l’autre.

Vous n’aurez pas plus de visites avec une plusieurs agences, elles seront seulement éparpillées entre elles. Le travail de chaque agent deviendra ainsi plus long et plus décourageant. Son objectif sera de vous amener une offre pour contrer la concurrence et non la meilleure offre possible.

C’est pour répondre à cette problématique que DESVOGES est née, une société mettant les besoins du vendeur au cœur de ses priorités.

Comment travaille la société ?

En collaboration avec les autres agences immobilières et les chasseurs de biens, DESVOGES mise sur leur catalogue d’acheteurs potentiels, permettant d’assurer ainsi au propriétaire une vente rapide, discrète et pour le même montant de commission.

En quoi consiste le travail de chasseur de biens ?

Depuis 15 ans, ce métier est en plein essor notamment du fait que les acquéreurs ont de moins en moins de temps à consacrer à leur recherche de bien. Leur rôle est donc de les accompagner dans leur projet immobilier. Une fois le mandat de recherche signé, il étudiera les intérêts de son client et recherchera le bien qui répondra au mieux à ses critères.

Travailler avec les chasseurs immobilier est donc une réelle opportunité pour les propriétaires-vendeurs car leur portefeuille contient des acheteurs qualifiés; qui recherchent activement leur futur logement.

DESVOGES propose donc un mode de travail innovant basé sur la transparence et la collaboration permettant aux propriétaires de réussir leur vente dans les meilleures conditions sans avoir à gérer plusieurs agents immobiliers à la fois.

Un unique interlocuteur sera à vos côtés et servira seulement vos intérêts.