Que c’est beau ! – Un superbe album aux Éditions Gallimard Jeunesse

Parmi nos récents coups de cœur, il y a “Que c’est beau !”, un superbe album disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Alexandra Garibal et illustré par Fred Benaglia, le duo nous offre un condensé de tendresse, autour des beautés de la nature, au fil des saisons.

“Que c’est beau !” : Un album qui porte bien son nom

Il suffit d’avoir “Que c’est beau !” entre les mains pour tomber sous le charme de l’illustrateur, Fred Benaglia. Que dire si ce n’est : waouh ! Voilà l’effet que nous a fait ce nouvel album. Tout est doux, délicieusement poétique. À commencer par la couverture du livre d’un bleu profond aux écritures dorées délicates au toucher. On peut d’ailleurs observer qu’un jeune garçon admire le ciel étoilé, les yeux grands ouverts, il arbore un beau sourire. Cela laisse présager un contenu de qualité, riche en découverte ; et cela se confirme bien au fil des pages, ce livre est très réussit.

À la découverte des beautés de la Nature

C’est fou tout ce qu’on peut faire au printemps, planter des graines pour voir pousser de superbes fleurs. En été, pourquoi ne pas pêcher au bord de mer, pique-niquer, bronzer, nager, admirer le ciel étoilé. En automne, on vit l’instant, on se balade en forêt, sous la pluie, on admire les arcs-en-ciel, on ramasse des champignons. En hiver, on reste au chaud à la maison, on profite des premières neiges pour aller se promener. On n’oublie surtout pas l’écharpe et le bonnet. Et bien sûr, de décorer le sapin de Noël. Que c’est beau la Nature en toutes saisons !

L’univers de Fred Benaglia

Fred Benaglia n’aura aucun mal à embarquer le lecteur dans sa douce représentation de la nature. Les illustrations sont majoritairement en gros plan et occupent donc toutes les pages. La narration, plus discrète, s’imbrique parfaitement au tout, puisqu’elle résume le ressenti des enfants face aux beautés qu’ils admirent. Les écritures manuscrites sont enfantines, les dessins semblent avoir été effectués grossièrement au feutre, ce qui plaira beaucoup aux enfants déjà habitués à cet univers enfantin. Les couleurs sont vives, jaune, bleu, vert, rose ou violet se mélangent à merveille. Elles occupent une place de choix, de la première à la dernière page, même sur les couvertures intérieures, de début et de fin. Tous les enfants semblent heureux, les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres. Il souffle comme un vent de bonne humeur au fil des pages.