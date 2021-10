Bon anniversaire Trotro – Le livre-coffret de Bénédicte Guettier

Il règne comme un air de fête autour des nouvelles aventures de l’âne Trotro. Bénédicte Guettier avait envie d’immortaliser l’anniversaire de Trotro avec ce livre-coffret intitulé “Bon anniversaire Trotro”. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, le jeune lecteur sera ravi de participer à cette belle journée, en compagnie de leur copain coquin, à savoir Trotro !

“Bon anniversaire Trotro” : Un livre interactif

Nous avons été séduits par l’esthétisme de ce nouveau livre, assez inédit par son format, puisqu’il se présente sous forme de coffret. La quatrième de couverture annonce la couleur, il s’agit d’un livre interactif, grâce auquel le lecteur aura la chance de participer à la fête d’anniversaire de son héros préféré : l’âne Trotro ! Il est donc séparé en deux parties. D’un côté, le livre qu’il sera pressé de parcourir et de l’autre, une boîte qui renferme 15 pièces de puzzle qu’il pourra intégrer à la narration. Soit, un livre que les enfants pourront faire vivre eux-mêmes, en déposant chaque pièce dans les encoches prévues à cet effet.

Venez vite participer à la fête de Trotro !

Les petits vont adorer se retrouver en immersion dans ce livre, puisqu’ils vont participer à toute l’organisation de la fête. Nous retrouvons donc Trotro entouré de son papa, sa maman et Zaza sa petite sœur. Il est bien décidé à préparer cette journée pour qu’elle soit mémorable. Et notamment grâce au lecteur, puisque l’auteure l’invite à déposer quelque-unes des pièces dans les encoches situées en plein cœur de l’histoire. Alors que Trotro a fini de préparer les jeux et le goûter, ses amis Boubou, Lili et Nana arrivent. Et les voilà tous réunis autour de Trotro pour une fête d’anniversaire unique.

Notre avis sur le livre

Quel plaisir de retrouver l’univers de Bénédicte Guettier qui est déjà une fête à lui tout seul. Fleurs, ballons, sucreries, cadeaux et sourires éclatants jusqu’aux oreilles… Une chose est sûre, cet anniversaire sera i-nou-bli-able !… t ce n’est pas Trotro qui dira le contraire !

“Bon anniversaire Trotro” est un livre unique en son genre. C’est sans aucun doute le livre à glisser sous le sapin cette année.