“Simon, petit bourdon” rejoint la collection des “Drôles de petites bêtes”

“Simon, petit bourdon” vient agrandir la collection des “Drôles de petites bêtes” disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Cet album raconté et illustré par Antoon Krings va permettre aux enfants de faire la connaissance de Simon, un bourdon attachant, quelque peu maladroit, qui se retrouve sans provisions à l’approche de l’hiver. Quand soudain, une petite abeille au doux nom de Lily fait son apparition…

“Simon, petit bourdon”, c’est l’histoire de…



Simon est un petit bourdon gourmand qui ne se rend pas compte qu’il peut parfois être sans gêne au grand désespoir de certaines abeilles. Alors qu’il butine, il se fait vite rappeler à l’ordre par une ouvrière en plein travail, mécontente de sa présence sur sa fleur. Celui-ci s’excuse platement et décide de disparaître sous terre quelque peu attristé. C’est alors qu’il fait la rencontre de Lily qui, moquée par d’autres abeilles, décide de se réfugier dans la fleur fermée où se trouve Simon.

En pleurs, elle lui raconte qu’elle a fui la ruche. Simon comprend qu’elle a peur de rentrer chez elle et la raccompagne dans la nuit. Affamé, il décide de reprendre ses recherches de provisions. Voyant qu’il ne trouve rien, il rend visite à sa voisine la cigale, en vain. Il rentre alors chez lui, triste et le ventre vide. Soudain, Lily fait son apparition avec une belle surprise entre les mains. Vous devinez ce que cela peut être ? Du miel, bien sûr !

Simon, le petit dernier d’Antoon Krings

Simon rejoint donc les drôles de petites bêtes d’Antoon Krings, à savoir Huguette la guêpe, Carole la luciole, Prosper le hamster, Solange la mésange, Capucine la coquine, Juliette la rainette et bien d’autres. Soit, des petits personnages plus attachants les uns que les autres. C’est la force de l’auteur, qui réussit à embarquer les tout-petits dans son univers poétique et mystérieux. Ici encore, sa représentation de la nature est superbe, riche en détails, colorée, réaliste. La bouille de Simon le bourdon est à croquer, ses petits yeux rieurs, sa maladresse qui se lit sur son visage et cette gentillesse qui le caractérise. Les enfants n’auront aucun mal à s’attacher à lui.

“Simon, petit bourdon” embarque le jeune lecteur dans son univers chaud et coloré. Nous retrouvons bien la symbolique des abeilles, très présente dans les albums de l’auteur, cette communauté joyeuse absolument adorable.