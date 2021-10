Les avantages d’un partenariat avec une société de transport

Au début de tout commerce ou entreprise, son dirigeant pense pouvoir tout gérer mais plus vous consacrez le temps pour une activité secondaire plus votre activité principale risque de perdre en qualité. Voici 5 raisons qui vont vous convaincre des avantages offerts par un partenariat avec une société de transport Europe et à l’international.

Technologies et excellence de la qualité de service

Vous pouvez garantir un suivi de livraison en temps réel grâce aux logiciels les plus développés utilisés par les entreprises de transport.

En effet, elles utilisent aujourd’hui des logiciels et des technologies de pointe pour assurer le suivi de vos livraisons. Cela vous permet d’établir une transparence avec vos clients, et de les fidéliser en plus de leur offrir un service irréprochable.

Livraison sûre et sécurisée

Il est tout à fait logique que vous souhaitiez que vos marchandises soient livrées aussi rapidement que possible. Après tout, la ponctualité est cruciale pour entretenir la confiance de vos clients. Cependant, la rapidité ne se traduit pas toujours par une livraison sûre et sécurisée. Et lorsque vous laissez cette tâche à la dernière minute parce que vous êtes trop pris par d’autres responsabilités, vous risquez de faire plus de mal que de bien.

Confier le transport de vos marchandises à des experts vous assurera la ponctualité des ramassages et des livraisons afin de satisfaire vos clients et faire briller votre image de marque.

Maintien d’un excellent service client.

Aujourd’hui, la qualité du service client est primordiale, car les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Un client non satisfait risque d’utiliser le pouvoir du Bouche à oreille contre vous, et les conséquences peuvent coûter cher à votre image de marque et à votre notoriété. En externalisant le pôle transport, vous êtes sûrs que vos livraisons seront effectuées correctement et à temps.En choisissant cette option vous pouvez superviser cette activité tout en vous investissant pleinement dans votre activité principale.

Gain de temps

Nous sommes sûrs que vous êtes trop occupé et pris par d’autres missions et que vous n’avez pas de temps pour prendre en charge les différentes livraisons et s’assurer de leur bon déroulement. Non seulement c’est très stressant, mais cela ne vous laisse pas assez de temps pour vous concentrer sur des aspects plus importants de votre activité, comme la conclusion de nouvelles ventes. En établissant un partenariat avec une entreprise de transport, vous pouvez allouer votre temps et vos différentes ressources de manière plus optimale. Dans cet ordre d’idée vous pouvez superviser les livraisons de loin et être plus investis dans d’autres projets et missions.

Le partenariat réduira vos dépenses.

Au lieu de créer tout un service logistique, acheter une flotte complète, recruter et former des équipes, assurer l’entretien et l’assurance des véhicules etc. Vous pouvez tout simplement faire appel à un service tiers qui s’en chargera pour vous. En vous associant à une société de transport, vous pouvez laisser toutes ces tâches entre les mains d’un prestataire de services de fret fiable et professionnel et il ne vous reste plus qu’à vous occuper de couvrir toutes ces dépenses en réalisant davantage de Chiffre d’Affaires.