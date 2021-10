Comment sauvegarder et transférer facilement et gratuitement les données

L’époque des lecteurs multimédias, des téléphones, des appareils photo s’est éteinte laissant la place à celle des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables qui connaissent leurs lettres de noblesse. Et avec les progrès en technologie, le smartphone est capable de tout incorporer. Qu’il s’agisse de documents, de photos et même de médias.

Pourtant, il est difficile quand le besoin se fait ressentir, de transformer ou de transférer certaines données vers un autre téléphone. Heureusement, Wondershare MobileTrans est un logiciel qui pallie à ce genre de problème. Découvrons donc cet intéressant logiciel.

Transférer WhatsApp ou toutes vos données d’un téléphone à un autre

Il vient des moments dans la vie quotidienne où l’on peut perdre des données importantes ou en avoir besoin. Ainsi, quand vous perdez votre téléphone ou quand vous décidez de changer de téléphone, vous songez à transférer vos données et vos applications vers votre nouveau téléphone. Que ce soit un échange effectué d’un appareil Android vers Android, d’un iPhone vers Android ou d’un iPhone vers un autre iPhone. Il peut toutefois s’agir d’un transfert de données depuis votre application whatsapp vers d’autres applications sociales. Wondershare MobileTrans est un logiciel qui vous permet de transférer application android vers iphone.

Transfer et la sauvegarde facile des données IOS et android

Le logiciel Wondershare MobileTrans un outil créé en vue de faciliter la procédure de transfert de données personnelles durant la migration d’un téléphone vers un autre. Grâce à ses fonctionnalités, elle vous permet de déplacer ou de restaurer vos informations en toute sécurité.

Quelques clics devraient donc être nécessaires sur wondershare MobileTrans par exemple pour le transfert photo android vers android. Et ce n’est pas tout ; le transfert whatsapp android vers iphone ne nécessite qu’un seul clic avec cette application. Que vous utilisiez un iPhone ou un Android.

Elle vous offre aussi la possibilité de conserver vos données en les sauvegardant sur votre nouveau téléphone. En effet, cette application est la meilleure en ce qui concerne le transfert iphone vers iphone de vos contacts et des données quelconques. Sa facilité à s’accommoder avec d’autres types d’appareils tels que les créations iOS ou Windows font de cet outil, une des meilleures offres disponibles.

Le logiciel Wondershare MobileTrans avec autant de fonctionnalités et d’options intéressantes ne peut que présenter beaucoup d’avantages.

Accessibilité : Elle est une application très simple, très agréable et d’utilisation facilitée malgré toutes ses fonctionnalités.

Exécution rapide : les fonctions sont pour la plupart très rapides à exécuter avec une moyenne d’un ou deux clics pour les sauvegardes.

Restauration facilitée : elle dispose de nombreux emplacements permettant de procéder à une restauration.

Transfert spécifique de données : l’application dispose d’une fonctionnalité de transfert capable d’envoyer uniquement des messages ou tchats et d’en obtenir un aperçu.

Aussi, l’utilisateur à la possibilité grâce à ce logiciel d’exporter des tchats uniquement dans des formats courants (DOC ou TXT). Elle offre également la possibilité de rooter un appareil afin d’envoyer des données d’applications entre téléphones.

Avec tous avantages, il est normal que Wondershare MobileTrans soit le meilleur logiciel de sa catégorie devant toute concurrence. Chose possible grâce au plan Wondershare créativité.

Créativité Wondershare

Regroupée sous une pareille appellation, l’entreprise Wondershare se démarque depuis quelques années comme étant une des plus productives. Elle est née à Shenzhen en Chine et regroupe beaucoup d’autres groupuscules. Elle s’engage à devenir une plate-forme mondiale et influente en termes de solutions logicielles pour l’essor de la technologie afin de faciliter la vie pour les générations à venir. Avec près de 2 millions d’utilisateurs chaque mois, 10 langues prises en charge, plus de 700 employés talentueux et 65 produits existants dont 15 produits phares, Wondershare dispose des arguments nécessaires pour prouver son efficacité et son excellence.

Wondershare propose aussi d’autres logiciels très performants vous offrant une expérience unique. Wondershare PDFelement par exemple, vous permet de créer, d’éditer ou de convertir vos documents PDF. Wondershare Dr.Fone vous permet en quelques clics d’effectuer toute sorte de transfert, de sauvegarde de fichiers (audio, vidéo, SMS, photos) entre deux appareils. Wondershare Filmora vous offre l’opportunité de donner libre cours à votre esprit créatif à travers des éditions de vidéos. Avec Wondershare EdrawMax, vous pouvez créer toutes sortes de diagrammes, de mise en page ou d’organigrammes. De quoi satisfaire les exigences de tous.

En somme, l’entreprise Wondershare à travers ces logiciels permet d’améliorer les habitudes et méthodes de travail d’une multitude de personnes dans le monde. Avec l’avancée des smartphones, l’application Wondershare MobileTrans vous offre une expérience unique durant le procédé de transfert de données lors d’une migration d’un téléphone à un autre. Il ne vous reste donc plus qu’à la télécharger et à l’essayer.