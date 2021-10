Santana “Blessings and Miracles »: un album psychédélique et inspiré ! 

Le légendaire guitariste entre dans l’histoire de la pop music quand il se produit à Woodstock le 16 août 1969. La suite, vous la connaissez : une carrière qui s’étale sur cinq décennies avec plus de cent millions de disques vendus. De son fief à San Francisco, il aura inventé une fusion de rock, de musiques afro, latines et de blues innovant, créant ainsi un style et un son qui n’appartiennent qu’à lui. Fort de multiples récompenses (10 Grammy Awards, 3 Latin Grammys, Kennedy Center Honors Award, Billboard Latin Music, Billboard Century Award), Carlos Santana est tout simplement l’un des meilleurs instrumentistes rock de tous les temps.

« Blessings and Miracles » s’inscrit dans la droite lignée de ce style expressif et intemporel bâti au fil du temps et des albums. A commencer par « Santana Celebration » l’instrumental qui ouvre ces 15 titres. Pulsé par Cindy Blackman (batterie), ce titre fait directement référence au rock psychédélique et latino de la fin des 60’s. Le jeu de guitare est identifiable dès les premières mesures. “Joy” enregistré avec le chanteur country Chris Stapleton raisonne lui aussi d’une étonnante musicalité. La guitare de Santana et la voix de Stapleton est une sorte d’association mystique qui emporte l’auditeur sur les rives chaloupées d’un reggae ensoleillé. “Move” enregistré avec le chanteur de Matchbox 20, Rob Thomas, est un tube imparable comme le fût « Smooth » en 1999. Construit autour de couplets afro latino et d’un refrain catchy, ce titre a tous les ingrédients pour devenir lui aussi un succès international. Ici chaque titre possède son univers propre, sa sonorité bien particulière, le tout étant relié en fil rouge par la guitare du maestro. Sur le classique de Procol Harum « A Whiter Shade of Pale », la voix émouvante de Steve Winwood impose sa marque de fabrique tandis que les percussions latines en fond donnent un nouveau souffle au hit de 1967. Le ton se durcit sur “Peace Power”. Carlos Santana y est particulièrement “électrique”, mettant sa guitare psychédélique sous haute tension tandis que la voix rugissante de Corey Glover (Living Color) happe littéralement l’auditeur. La tension monte d’un cran supplémentaire sur le pamphlet très politisé “America For Sale”quand il croise le fer avec Kirk Hammett (Metallica). Porté par la voix aux intonations hendrixiennes de Marc Osegueda (Death Angel), ce titre aux fortes consonances metal psychédéliques est une grande première et montre que Santana peut encore nous étonner. Sur le brûlant « Mother Yes » la guitare vrille dans tous les sens tandis que derrière, la section basse batterie s’en donne à coeur joie. On se jurerait être de retour à la fin des 60’s. Sans oublier cette ensorcelante ballade « Song For Cindy ». Essayez de fermer les yeux. Vous allez visualiser les doigts glisser sur les cordes et laisser des sons lancinants vous envahir au plus profond de vous. Après 26 albums, le sorcier Carlos Santana n’a rien perdu de son énergie ni de son talent d’écriture. “Blessings and Miracles” en est une nouvelle fois la preuve.

Jean-Christophe Mary

« Blessings and Miracles » (Bmg)