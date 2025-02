La veuve – Ed. Glénat

La veuve est un western féminin, de Glen Chapron, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Une bande dessinée qui présente le récit d’une émancipation, pour une femme qui fuit la violence de son mari, à travers les Rocheuses canadiennes, poursuivie par ses deux beaux-frères avides de vengeance.

Un chien aboie, derrière lui, deux hommes armés de fusils s’avancent. Ils sont en sueur, une torche à la main. Il fait nuit. Une femme court dans les bois, elle semble fuir. Elle traverse les bois, elle traverse un cours d’eau, regarde derrière elle. Elle chute dans l’eau. La femme peine à se relever, elle se terre sous un talus, avant de reprendre sa fuite. Au petit jour, elle arrive à un embarcadère. Elle doit payer le ticket pour faire la traversée. Elle s’avance vers l’homme qui s’occupe des tickets et lui explique qu’elle n’a pas d’argent. La jeune femme explique qu’elle doit rentrer chez elle, tout en se retournant, pour vérifier ses arrières. L’homme, nonchalant, affirme qu’il fallait y penser avant de faire des galipettes n’importe où ! Il rouspète la jeune femme, lui fait la morale, en la prenant par le bras pour la mettre sur le bateau.

L’album présente un western captivant et émouvant, où la fuite devient une quête de survie et de liberté. Mary, jeune veuve en 1903, traverse les montagnes canadiennes pour échapper à la vengeance de ses beaux-frères. Le récit est une immersion totale dans la nature sauvage, où chaque rencontre est une étape vers l’émancipation. Le trait noir et blanc de Glen Chapron, sublime et minimaliste, accentue l’intensité de cette aventure. Les paysages majestueux des Rocheuses sont un refuge et un défi pour Mary, tandis que les relations humaines, brèves mais marquantes, façonnent son parcours. La tension est palpable, les silences lourds de sens. La bande dessinée offre une vision féminine du genre, où l’émancipation de Mary se déploie au fil de ses épreuves. L’album est une œuvre poignante qui met en lumière la résilience et le courage d’une femme en fuite, à la recherche de sa liberté.

La veuve est un western féminin émouvant et haletant, des éditions Glénat. Une adaptation du roman de Gil Adamson, qui offre un récit d’émancipation dans un cadre sauvage et captivant, pour offrir le portrait d’une femme en quête de liberté, de pardon…

Un western à retrouver sur Amazon