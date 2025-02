Tu es un cadeau – Ed. Les P’tits Jouvence

Tu es un cadeau est un bel album, des éditions Les P’tits Jouvence, paru en octobre 2024. Un récit d’Alia Cardyn et Delphine Balme qui présente un magnifique conte de Noël, abordant avec tendresse les thèmes de la solidarité, de l’entraide et du volontariat.

Ce matin, le papa de Martha a encore mis son pull à l’envers. La jeune fille n’ose pas le lui dire car il a l’air déjà un peu dépassé. Il se dépêche d’habiller Nino, le petit frère et lance à intervalles réguliers une phrase à sa fille, pour savoir si elle est prête. Il l’appelle Clochette, c’est le petit nom qu’il lui donne depuis toujours. Depuis que son papa est seul, il court tout le temps. Et comme les autres gens qui courent tout le temps, il ne sourit pas beaucoup. Il ne sourit même plus du tout. Ce qui est étrange c’est que même s’il court tout le temps, il est tout le temps en retard partout ! Un soir, alors que Clochette n’arrivait pas à dormir, elle a surpris son papa en train de pleurer dans le fauteuil…

C’est un bel album de Noël touchant et profond qui est à découvrir. L’histoire de Clochette, qui ne demande pas de jouets au Père Noël mais une aide pour son papa, est émouvante et pleine de sens. Ce cadeau intangible, celui du soutien et de la solidarité, s’inscrit parfaitement dans l’esprit de Noël. L’album met en lumière l’importance d’aider sans attendre en retour, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Les illustrations ajoutent une douceur inégalée, créant une atmosphère chaleureuse et réconfortante. L’ensemble est un hommage poignant aux bénévoles, aux aidants et à la solidarité. À travers des valeurs fortes comme l’empathie et le partage, cet album devient un véritable cadeau pour petits et grands. Une lecture idéale pour initier les enfants aux plus belles valeurs humaines.

Tu es un cadeau est un bel album émouvant, des éditions Les P’tits Jouvence. Un conte moderne de Noël, entre solidarité et entraide, inspiré par l’association Le petit Vélo jaune, qui met en lien des bénévoles et des familles en difficulté. Une belle histoire sur les cadeaux d’une vie, qui marque à jamais…