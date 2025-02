Les jardins invisibles – Ed. Delcourt

Les jardins invisibles est un recueil d’histoires courtes, de doux moments vécus, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2025. Un nouvel album d’Alfred, dans lequel il livre plusieurs fragments de sa vie, entre moments suspendus, événements marquants, des rencontres…

Mars 2021, à Naples, depuis plusieurs jours, Alfred et sa fille assistent au tournage de l’adaptation du livre « Come prima ». Un soir, ils joignent de nouveau l’équipe sur le port, pour des scènes de nuit. Mais Alfred s’est complètement perdu. Le taxi tourne en rond depuis un moment, il est tard et il ne retrouve plus le lieu du tournage, pourtant le même que la veille. Mais dans ce labyrinthe, le port de Naples, il trébuche… Il n’arrive pas à joindre l’assistante de production et il sent bien que le chauffeur commence à s’agacer. Alfred déteste cette situation. Il déteste ces moments qui le renvoient à ceux de son enfance où, tout à coup, il ne comprend plus rien à une situation, et les adultes le laissent sans réponses. Ces moments le plongent dans des états de tristesse qui pouvaient l’engloutir. Très angoissé de se sentir si perdu…

Les jardins invisibles d’Alfred est un album émouvant, tissé de souvenirs intimes. À travers de petites anecdotes, l’auteur explore des moments marquants de son existence, des instants qui, bien que discrets, ont façonné son parcours. Les récits se succèdent sans ordre chronologique, créant une douce et belle fluidité. Chaque chapitre nous plonge dans l’intimité d’Alfred : son enfance en Italie, son amour pour Venise, sa passion du dessin et ses relations familiales. Le style graphique, simple mais expressif, s’éloigne de ses autres œuvres. Le trait noir se mêle à de larges touches de couleurs aquarellées, créant une atmosphère tendre et nostalgique. Parfois mélancolique, parfois joyeux, la bande dessinée est un reflet sincère de l’âme de l’auteur. Chaque page est une invitation à la réflexion, à l’émotion et à la découverte de soi à travers les petites choses de la vie. Un album poétique, subtil et profondément humain.

