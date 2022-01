La vie secrète des chefs-d’œuvre est un bel ouvrage, de Vincent Brocvielle, paru en novembre 2021, aux éditions Larousse. Un documentaire curieux et intéressant, qui dévoile parfois une autre histoire, une vie secrète, grâce à des restaurations, des correspondances intimes, faisant ressurgir des détails.

Un sommaire vient présenter les différents artistes à retrouver, au fil des pages. Avant cela, un avant-propos, de l’auteur, explique que les œuvres d’art mènent leur propre vie et font partie d’un vaste ensemble. Une fois sorties de l’atelier, lâchées dans la nature, elles plongent dans l’histoire de l’art et commencent à exister. Il leur arrive des péripéties, des aventures… Les œuvres d’art peuvent être rejetées ou adulées, dupliquées, copiées, et subissent les assauts du temps. Il leur arrive de disparaitre, ou revivent grâce aux photographies, au travail des chercheurs et restaurateurs. Aussi chacune recèle des histoires, des intrigues, des parcours étonnants, soit une vie secrète…

Ainsi, l’ouvrage va chercher ce qui se cache sous le vernis, entre les différentes techniques de peinture, secrets de créations, mais aussi histoire des personnages, artistes… C’est avec les origines obscures de la peinture, notamment les peintures pariétales, que débute la découverte. Des usages archaïques de la peinture, qui révèlent bien des secrets et d’étonnantes révélations. L’ouvrage est riche et très bien découpé, permettant de découvrir la peinture des origines, jusqu’au XXème siècle. Les œuvres ou artistes à retrouver, dévoilent ainsi quelques secrets, permettant d’ouvrir son regard sur l’œuvre d’art. D’autres histoires se dévoilent, invitant une découvrir, aussi parfois une autre vision et description de l’œuvre. Les paragraphes sont plaisants à découvrir, des encadrés viennent apporter des informations supplémentaires. Il y a des secrets de restauration, d’appartenance, d’interprétation, de fabrication, d’inspiration, de technique et bien d’autres encore, à découvrir.

La vie secrète des chefs-d’œuvre est un bel ouvrage, des éditions Larousse, intéressant et curieux. Un livre riche, qui vient faire la lumière sur quelques secrets de restaurations, d’interprétation, de fabrication, de réalisation, pour découvrir d’une autre manière une jolie sélection d’œuvres d’art.