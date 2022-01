Françoize Boucher présente un nouvel ouvrage pour rigoler, Le livre qui donne des super pouvoirs magiques, paru aux éditions Nathan, en novembre 2021. Un guide, au format roman, pas du tout sérieux, pour rigoler, rêver, imaginer et voir la vie de manière plus belle et plus drôle.

C’est par une démonstration que débute le livre. Jo, poney nul et borné est le cobaye de l’expérience. Après le mot magique, Jo se transforme en Melinda, licorne trop cool ! Une licorne cinq étoiles qui invite à partir pour la joie et pour l’amour, dans la vie magique ! Le premier pouvoir magique à découvrir est celui de rendre qui l’on veut, amoureux de soi. Aussi, l’idée est mise en images, de manière amusante, avec quelques dialogues et légendes qui amusent. Le deuxième pouvoir magique à découvrir, est à retrouver à la double page suivante. Il permet d’arrêter le temps pour profiter un maximum d’un instant merveilleux.

Ainsi de suite, à chaque double page, ou page, un pouvoir magique est présenté et mise en scène. Ainsi, les jeunes lecteurs peuvent s’imaginer tout et n’importe quoi, s’ils possédaient de tels pouvoirs magiques. Un brin décalé et très drôle, le livre, qui n’est pas du tout sérieux, permet de décompresser et de s’amuser d’un rien. L’imagination et l’amusement sont au cœur de cet ouvrage atypique, aux situations improbables. L’humour déjanté fait mouche et fait du bien, s’amusant de scènes cocasses et imaginaires. Une dose de folie qui invite à rendre la vie extraordinaire, avec une magie à toute épreuve ! Le texte est donc très court, le livre se lit très facilement. Les illustrations sont simples, le trait rond et le dessin rigolo.

Le livre qui te donne des super pouvoirs magiques est un nouveau titre de Françoize Boucher, paru aux éditions Nathan. Un livre loufoque, aux situations improbables et à l’humour déjanté, qui invite à imaginer ce que pourraient être certaines choses, avec un coup de baguette magique !