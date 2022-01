Comment choisir la robe de mariée parfaite

Vous avez probablement déjà en tête la robe de mariée que vous aimeriez porter, n’est-ce pas ? Cependant, l’idée initiale ne correspond pas toujours au look qui vous convient le mieux. Le fait est que la forme du corps joue un rôle fondamental dans la recherche de la robe de mariée parfaite pour chaque femme. Ces conseils peuvent vous être d’une grande aide pour savoir quelles robes sont les mieux adaptées à chaque morphologie. Ainsi, lorsque vous irez choisir votre robe de mariée avec la ou les personnes en qui vous avez confiance, vous serez plus disposée à essayer différents modèles jusqu’à ce que vous trouviez le vôtre.

Que vous souhaitiez une Robe sur mesure ou acheter directement une Robe de mariée paris, ne doutez pas que dans les deux cas vous serez radieuse, car la qualité et le bon goût seront présents.

Silhouette ovale

Si vous avez une silhouette ovale, vous remarquerez que vous avez plus de volume dans la partie centrale de votre corps. Vous devez donc déplacer les regards vers les points qui mettent le plus en valeur votre silhouette, comme vos épaules et votre poitrine. Dans votre cas, une robe de mariée avec un décolleté en V ou une robe de mariée de style empire sera celle qui vous conviendra le mieux.

Silhouette en forme de poire

Dans ce cas, les épaules des femmes sont plus étroites que leurs hanches et ces dernières sont très arrondies – d’où le nom de ce type de silhouette, qui ressemble à la forme d’une poire. Si vous faites partie de ce groupe, vous devez équilibrer le bas de votre corps et le haut de votre corps pour créer un look harmonieux. Comment ? En portant des robes de mariée sans bretelles, des robes de mariée de style empire ou des robes de mariée simples, évasées ou princesses.

Silhouette en forme de rectangle

Avez-vous une silhouette rectangulaire ? Alors votre objectif devrait être de définir votre taille. Le moyen d’y parvenir est d’ajouter du volume aux hanches et aux épaules. Ainsi, votre décolleté le plus flatteur sera le décolleté bateau et les motifs qui embelliront le plus votre corps le jour de votre mariage seront les coupes évasées et princesse. Sans renoncer, bien sûr, aux robes de mariée de style sirène, mais dans une version plus ajustée au niveau de la taille.

Silhouette de sablier

Les mariées ayant un corps en sablier sont les plus chanceuses. Ce type de silhouette, qui se caractérise par une taille fine et des proportions identiques au niveau des épaules et des hanches, permet de porter presque tous les types de robes. Les robes de mariée coupe sirène sont une option fantastique, mais si vous êtes plutôt petite, oubliez-les, car elles raccourcissent la silhouette.

Silhouette triangulaire

Les corps triangulaires sont ceux où les épaules sont plus larges que les hanches et où la taille n’est pas très définie. Alors comment choisir la robe de mariée parfaite ? L’astuce consiste à équilibrer la silhouette, par exemple avec un décolleté dos nu ou une robe de mariée sirène ou princesse. Mais vous serez également superbe dans une robe de mariée courte pour mettre en valeur vos superbes jambes lors de votre passage au pied de l’autel.

