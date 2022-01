Promenons-nous dans les bois – Un album cherche-et-trouve poétique

Il y a des livres que l’on pourrait observer des heures durant. « Promenons-nous dans les bois » aux Éditions Gallimard Jeunesse en fait clairement partie. Cet album poétique construit sous forme de cherche-et-trouve fourmille de détails enchanteurs que les enfants seront ravis de découvrir dans les bras de leurs parents.

Observer tout en s’initiant à la poésie

Rachel Piercey a bien compris qu’il était important d’initier les plus jeunes à cette poésie trop absente des livres de littérature enfantine. L’originalité réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un énième cherche-et-trouve, mais d’une version racontée de façon poétique, tout en douceur et légèreté. Et pour ce faire, un ours brun invite les lecteurs à le suivre dans les bois, à la découverte de ce que cache la nature, à savoir plus de 100 animaux disséminés un peu partout dans le livre.

Les enfants auront du mal à quitter des yeux le livre tant les illustrations de Freya Hartas sont incroyablement riches. Ils n’auront aucun mal à y passer des heures à la recherche de tous ces animaux qui ont leur propre histoire. À gauche de chaque double page se trouve une poésie qui illustre ce qu’ils observent en quelque sorte. Ils vont aimer écouter ces rimes douces vibrer au cœur d’une nature enchanteresse.

D’ailleurs, les illustrations sont nombreuses, ils vont devoir faire preuve de concentration pour retrouver mamie lapin, le professeur hibou, maman écureuil, bébé faon, etc. Ainsi que quelques objets du type : chapeaux, panier, pataugeoire, guirlande, pile de cadeaux, etc. De quoi enrichir le vocabulaire de ces enfants qui ne demandent qu’à commenter ce qu’ils ont sous les yeux.

Enfin, nous avons été bluffés par le talent d’illustration de Freya Hartas dont le travail est incroyable, tant dans le style classique et universel de ses dessins ou encore dans la force qu’elle a de glisser autant de détails. Tout est si beau, qu’il est difficile de quitter le livre des yeux. Tout cela mélangé aux mots doux et rythmés de Rachel Piercey, « Promenons-nous dans les bois » est un album d’une incroyable finesse, un cherche-et-trouve unique en son genre.