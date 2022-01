Compte les animaux avec Marguerite – Éditions Gallimard Jeunesse

« Compte les animaux avec Marguerite » est un bel album illustré par Marguerite Courtieu disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il va permettre aux enfants d’apprendre à compter de façon ludique, en immersion dans un univers serein et empreint de détail, en plein cœur de la nature.

Les enfants vont se laisser porter par la joie contagieuse de cette petite fille en début du livre qui les invite à la suivre autour du monde. Il suffit juste qu’ils prévoient leurs doigts et leurs orteils. Pourquoi faire ? Pour apprendre à compter bien sûr ! Et ils vont en voir des choses, des animaux surtout, ils vont se régaler !

Les lecteurs vont se retrouver à parcourir le monde à la rencontre d’animaux en tous genres. Ils vont aimer se prêter au jeu de les compter au fil des pages. L’auteure va également les inviter à commenter ce qu’ils observent : les couleurs, les formes et toutes ces petites choses présentes sur la page. Elle les invite donc à compter avec leurs doigts, en leur donnant quelques astuces très sympas, ce qui rend la lecture amusante. Ils vont donc apprendre sans même s’en rendre compte, une lecture active et ludique à la fois, quelle bonne idée !

Ils feront la connaissance d’un bon nombre d’animaux : éléphants, girafes, guépards, ours blancs, loups, renards, baleines, morses, chiens, poules, etc. L’auteure a également pensé aux enfants qui commencent à lire et à écrire, puisque les chiffres sont écrits chronologiquement sur chaque page. Les illustrations de Marguerite Courtieu sont douces, comme déposées là en toute simplicité. Cela rend le tout très apaisant, propice à la découverte, parfait donc pour les lecteurs novices.

Grâce à « Compte les animaux avec Marguerite » les enfants vont apprendre à compter jusqu’à 20 de façon ludique et avec le sourire. De plus, ils auront l’impression de faire un beau voyage au cœur d’une nature riche en découvertes !